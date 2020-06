Wat nu, Antwerp? ‘Great Old’ zonder keeper naar de Heizel Zomertransfers mogen niet spelen in bekerfinale en promotiematch LUVM/NP/HML

10 juni 2020

05u03 0 Belgisch voetbal Nieuwe splinterbom in het Belgisch voetbal, gedropt door de FIFA. In de bekerfinale op 1 augustus en de promotiefinale daags nadien mogen de betrokken clubs geen zomertransfers opstellen. Grootste slachtoffers zijn OH Leuven en Antwerp, waar de drie vaste doelmannen einde contract zijn.



Wie zal bij Antwerp onder de lat staan als de Great Old straks in het Koning Boudewijnstadion aan het tijdperk-Leko begint? Mogelijk moet de Kroaat zijn 20-jarige landgenoot Davor Matijas voor de leeuwen gooien. De van Hajduk Split overgenomen youngster is immers de enige overblijver van de vier keepers die in het ­afgelopen seizoen op de Bosuil onder contract stonden. De ­verbintenissen van Sinan Bolat, Jens Teunckens en Yves De Winter lopen eind juni af en worden (in principe) niet verlengd. Puzzelen wordt het sowieso voor Leko, zonder Hoedt, Arslanagic, Defour, Mirallas en Gano. En wat met de Gouden Stier, Dieumerci ­Mbokani?

Gisteren wilde Sven Jaecques, ­General Secretary and Sports, slechts kort reageren op de FIFA-beslissing. “Omdat wij er officieel nog niet van op de hoogte werden gebracht”, aldus Jaecques. “Maar goed nieuws is dit natuurlijk niet. We zullen moeten bekijken wat er mogelijk is om hierop te anticiperen en onderzoeken of bijvoorbeeld contractverlengingen voor twee maanden worden toegestaan.” Aflopende contracten verlengen voor een maand of twee, zoals onder meer in Engeland wel mag, is in België niet ­toegelaten volgens de CAO.

Bij Club Brugge maken ze zich ­uiteraard minder zorgen over de beslissing van FIFA. “Club Brugge past zich aan de regels aan die ons worden opgelegd”, klinkt het vanuit het Belfius Basecamp in Westkapelle, waar allicht wel alle zeilen worden bijgezet om de gegeerde Clinton Mata, Emmanuel Dennis en Krépin Diatta nog even aan boord te houden.

Geen leedvermaak

En hoe moeten de fans van OH Leuven zich gisteren gevoeld hebben? Eerst kregen ze het ontslag van coach Vincent Euvrard in de maag gesplitst. En vervolgens kwam daar het nieuws van de FIFA-beslissing bovenop. Wie straks Euvrard aflost aan Den Dreef valt niet te benijden, want voor de promotiematch tegen Beerschot blijven amper 12 speelgerechtigde spelers over. Onder hen niet één doelman en amper vier titularissen (Mathieu Maertens, Boubacar Keita, Xavier Mercier en Thomas Henry), naast regelmatige invallers als Van Hyfte, Ngawa, Kehli en Myny.

Reageren op de FIFA-tussenkomst wilde OHL gisterenavond niet. Bij tegenstander Beerschot, dat bij het BAS een procedure opstartte om de recente wijziging van het transferreglement van de KBVB (op vraag van de Pro League) ongedaan te maken, klinkt geen leedvermaak. “Wij vinden de beslissing van FIFA de logica zelve, maar wachten af tot we ze officieel betekend ­krijgen”, benadrukt ondervoorzitter Walter Damen. “Wat voor ons nu vooropstaat, is dat we verder constructief rond de tafel kunnen zitten in de Pro League, te beginnen met de Algemene Vergadering van komende vrijdag.”

