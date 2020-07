Wat met bekerfinale? En de promotiefinale? Verbod op ploegsporten in hele provincie Antwerpen Niels Vleminckx/MXG

27 juli 2020

22u51 16 Voetbal Ploegsporten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar worden in de hele provincie Antwerpen verboden. Dat heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx vanavond bekendgemaakt na het provinciaal crisisoverleg. Of dat betekent dat KV Mechelen, Antwerp, Beerschot en Westerlo niet mogen trainen of spelen is voorlopig niet gezegd. Spelers van profclubs worden wel regelmatig getest op het virus, maar of ze daardoor gevrijwaard worden van de maatregel is onduidelijk.

Zopas maakte de Antwerpse gouverneur Cathy Berx bekend dat ploegsporten voor mensen ouder dan 18 in haar provincie niet worden toegelaten. Ook gelden specifieke maatregelen voor heel wat gemeentes in de Antwerpse rand. Daar mogen vier weken lang geen publieke evenementen plaatsvinden. Betekent dat dat we de komende vier weken geen wedstrijden zullen zien op het Kiel of op de Bosuil? Als die clubs niet mogen trainen, wat gebeurt dan met de bekerfinale (Antwerp) en de promotiefinale (Beerschot)? Die vinden zaterdag en zondag plaats in respectievelijk Brussel en Leuven.

Het is verwarring troef voor de sportsector na de Nationale Veiligheidsraad en het provinciaal crisisoverleg van de provincie Antwerpen. Die verwarring werd eerder op de dag ook al gezaaid door tegenstellende uitspraken van ministers Jambon en De Block.

Volgens minister-president Jan Jambon zullen alle sporten kunnen doorgaan. Terwijl Minister van Volksgezondheid Maggie De Block net laat uitschijnen dat contactsporten énkel met de eigen bubbel mogelijk zijn. Voetballen zou dan onmogelijk zijn.

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft het niet over de sportsector gehad tijdens de Nationale Veiligheidsraad. De impliciete boodschap was: er verandert in principe niets fundamenteels. Enkel het aantal toegelaten aanwezigen op evenementen (100 binnen, 200 buiten) werd gehalveerd.

Als het een contactsport is, dan moet dat met iemand uit je eigen bubbel. Maggie De Block

En toch baadt de sportwereld in onduidelijkheid. Dat hebben de politici aan zichzelf te danken. Zij spraken elkaar na de Nationale Veiligheidsraad compleet tegen over de mogelijkheid tot contactsporten.

“Wat gisteren kon, kan vandaag nog”, zei minister-president Jan Jambon (N-VA) stellig bij VTM, op de vraag of er iets veranderde voor contactsporten waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

Bij de openbare omroep was Vlaams Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dan weer aan het woord. Zij beaamde dat sporten mogen doorgaan. Maar: “Als het een contactsport is, dan moet dat met iemand uit je eigen bubbel. Als je een hobby hebt, zoals een danscursus, dan moet dat met iemand uit je gezin of uit je bubbel.”

Pro League weet nog van niets

Epidemioloog Pierre Van Damme had, op basis van de informatie die er uit de Nationale Veiligheidsraad was gekomen, dezelfde conclusie gemaakt. “Voorlopig lijkt me dat zo’n ploegsporten niet kunnen doorgaan. Volgens mij moet je alles vier weken uitstellen en kijken hoe de zaken ervoor staan.”

Vooral voor grotere ploegsporten zoals het voetbal zou de interpretatie van De Block en Van Damme dramatisch zijn. Een wedstrijd van elf tegen elf zou dan met zekerheid niet kunnen doorgaan.

Bij de Pro League, de vereniging van de professionele voetbalclubs, snapte niemand er nog iets van. “Wij blijven ervan uitgaan dat we op 8 augustus weer aan de competitie kunnen beginnen.”

Ook bij het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kunnen ze voorlopig geen uitsluitsel geven. Morgen wordt het Ministerieel Besluit gepubliceerd. Dat zullen ze eerst bestuderen, daarna pas volgt officiële communicatie.