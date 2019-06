Wat een teleurstelling voor de Jonge Duivels: Belgische beloften verliezen EK-openingsmatch tegen Polen Redactie

16 juni 2019

20u23 42 EK voor beloften De Jonge Duivels hebben hun openingsmatch op het EK niet kunnen winnen. De Belgische beloften verloren van Polen met 3-2. Leya Iseka zette de Belgen nochtans vroeg op voorsprong, maar ze gaven de wedstrijd helemaal uit handen.

Coach Johan Walem pakte uit met twee verrassingen in zijn basiselftal. De Belgische beloften kwamen aan de aftrap met Elias Cobbaut als centrale verdediger. Ook Orel Mangala stond in de basis. En de middenvelder van VfB Stuttgart startte uitstekend aan de wedstrijd. Na een kwartier spelen knalde hij op de paal - hier kwamen de Polen goed weg. De Belgen controleerden de wedstrijd en ze kwamen ook verdiend op voorsprong. Leya Iseka tikte een scherpe voorzet van Mbenza mooi in doel. De Jonge Duivels namen geen gas terug en gingen op zoek naar de 0-2. Schrijvers kwam na een knappe dribbel oog in oog met de Poolse keeper, maar de speler van Club Brugge besloot naast. ‘t Zou hem zuur opbreken. Polen kwam uit het niets op 1-1 via een afstandsschot van Zurkowska. De Duivels waren van slag - ze zouden hun niveau van voor de gelijkmaker niet meer terugvinden. Net voor de pauze kwamen ze nog goed weg toen Jackers een poging van Kownacki uit zijn doel moest houden met een knappe reflex.

Stevige opdoffer

Na vijf minuten in de tweede helft kregen de Belgen een stevige opdoffer te verwerken. Bielik was sterker in het duel dan Dion Cools en kopte de eerste Poolse hoekschop van de wedstrijd via de paal tegen de netten: 2-1. Johan Walem greep meteen in en bracht Yari Verschaeren in voor doelpuntenmaker Leya Iseka. De wissel veranderde echter niets aan het spelbeeld. Polen kwam zelfs op 3-1. Ze speelden de Belgen helemaal zoek en Szymanski legde de bal simpel voorbij Jackers. Pijnlijk. Dion Cools kopte in het slot de aansluitingstreffer nog tegen de netten, maar het mocht niet zijn. De Belgische beloften verloren hun openingsmatch met 3-2. Met toplanden als Italië en Spanje in hun groep wordt de tweede ronde nu wel heel moeilijk.