Wat een soap: BAS oordeelt dat Virton-Beerschot herspeeld moet worden

05 juni 2020

23u01 20 Belgisch voetbal Het is ongelooflijk, maar waar: Virton-Beerschot moet herspeeld worden. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist. Het duel eindigde in januari op 1-0, maar de enige goal van de wedstrijd werd gescoord na een inbreuk tegen de spelregels.

Commotie op 25 januari dit jaar. Virton won het 1B-duel van Beerschot met 1-0, maar de beslissing om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels. Er volgde een procedureslag, waarna de wedstrijd moest herspeeld worden.

Maar door de coronacrisis werd later op de Algemene Vergadering van de Pro League beslist om de competitie stop te zetten. Het leek dan ook uitgesloten dat het overbodige duel tussen Virton en Beerschot effectief nog zou plaatsvinden. De Luxemburgse club greep naast een proflicentie en Beerschot is volop bezig met de promotiefinale. De zaak lag tussendoor wel nog bij het BAS en daar werd geoordeeld dan de match dan toch moet herspeeld worden. Hoe en wanneer dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

