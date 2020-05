Wat als corona geen spelbreker was? Statistici: “Club kampioen, Europese tickets volgens stand na speeldag 29 en geen Europees voetbal voor Anderlecht” GVS

02 mei 2020

09u00 0 Belgisch voetbal Ook zonder de coronacrisis werd Club Brugge kampioen. Dat concluderen statistici van de Universiteit Gent na een uitgebreid onderzoek met 100.000 simulaties. Play-off 1 zou bovendien niets meer gewijzigd hebben aan de klassering bovenaan. Voorts had Waasland-Beveren zich moeten opmaken voor 1B en miste Anderlecht opnieuw Europees voetbal.

Wat als het voetbal niet abrupt werd stopgezet? Velen vragen het zich af, onderzoekers van de Universiteit Gent gingen op zoek naar het antwoord. Professors Christophe Ley en Hans Van Eetvelde van de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek creëerden een kansberekeningsmodel dat in staat was om voor elke resterende wedstrijd het aantal goals per team te voorspellen. Het model hield daarbij rekening met tal van variabelen, zoals de resultaten van alle clubs van de afgelopen twee seizoenen, hun recente vorm en het thuisvoordeel. Met dat model simuleerden de statistici 100.000 keer de overgebleven wedstrijden. Eerst de 30ste speeldag, nadien de duels uit play-off 1 en play-off 2 en de resterende promotiematch tussen Beerschot en OH Leuven.

Zestiende landstitel

Het resultaat? Club Brugge bleek weinig verrassend in 95,7 procent van alle simulaties ook na 40 matchen hun zestiende landstitel binnen te halen. De verdeling van de Europese tickets was minder uitgesproken, maar het model neigt naar een handhaving van het klassement na de 29ste speeldag - het moment dat de Jupiler Pro League werd onderbroken. AA Gent zou zijn tweede plek hebben kunnen handhaven, voor Charleroi. Antwerp werd vierde, Standard vijfde. Al was het verschil tijdens de simulaties voor plek 4 en 5 bijzonder klein. De Great Old werd in 23,7 procent van alle simulaties vierde, bij de Rouches was dat 22,9 procent.

Als de Pro League de definitieve stopzetting van het Belgische voetbal bekrachtigt, is volgens het onderzoek de stand na speeldag 29 dus eerlijk om de prijzen te verdelen.

Geen Europees voor Anderlecht

Op de zesde en laatste plek zou Racing Genk hebben geëindigd. Dat betekent dat de Limburgers op de slotspeeldag het laatste ticket voor play-off 1 hadden bemachtigd. Het model voorspelde 55 procent kans op deelname aan PO1 voor Racing Genk tegenover 34,8 procent en 10,2 procent voor respectievelijk KV Mechelen en Anderlecht. Voor het eerst een play-off 1 zonder Anderlecht, dus. De Brusselaars zouden wel play-off 2 hebben gewonnen, maar uiteindelijk tegen de vijfde van play-off 1 - Standard - de boot ingaan voor het laatste Europese ticket.

Rest ons nog één vraag: de strijd om degradatie en promotie. Waasland-Beveren leek een vogel voor de kat, en dat wordt ook bevestigd door deze studie. In 10.000 simulaties haalden ze het in 9.410 gevallen niet. De vacante plaats in de hoogste voetbalafdeling zou met 75,8 procent probabiliteit worden ingenomen door Beerschot. KV Oostende kon zich dus sportief redden, OHL bleef achter in 1B.

Eindstand play-off 1

1. Club Brugge

2. AA Gent

3. Charleroi

4. Antwerp

5. Standard

6. Racing Genk

Winnaar play-off 2

Anderlecht. Verloor match tegen Standard voor laatste Europees ticket.

Degradatie

Waasland-Beveren

Promotie

Beerschot

