Wantrouwen, degradatie en zelfs diefstal in de kleedkamer: de weg van Racing Genk richting Belgische top was er één van vallen en opstaan

25 oktober 2018

17u15

Bron: Belga Sport 0 Belgisch Voetbal KRC Genk neemt het vanavond in de Europa League op tegen de Turkse grootmacht Besiktas. Wie dat in 1989 had voorspeld, werd voor gek verklaard. De club, in 1988 ontstaan uit een fusie tussen Winterslag en Waterschei, kende een moeilijke start. Genk zakte meteen, er bleek toch niet zoveel geld te zijn voor een nieuw stadion en vroegere rivalen moesten plots samenwerken. Maar uiteindelijk verrees er toch een topclub uit de as van de mijnen. In ‘KRC Genk: het decennium van de Feniks’, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Belga Sport-documentairereeks, wordt het verhaal van de groei van KRC Genk geschetst.

Aan het einde van de jaren ‘80 liep een tijdperk ten einde in Limburg. De steenkoolmijnen gingen één voor één dicht. In ‘87 sloot de mijn van Waterschei haar poorten, Winterslag volgde in 1988. Er werd op dat moment al jaren gepalaverd over een eventuele fusie, over één grote Genkse club. Maar in 1988 smolten Winterslag en Waterschei eindelijk samen. Het werd een verstandshuwelijk, ingezegend door de Kempense Steenkoolmijnen (KS).

Maar de fusieclub kende dus een moeilijk begin. De relaties waren aanvankelijk wantrouwig tussen de oude rivalen in de bestuurskamer, er waren te veel spelers en er werd zelfs gestolen in de kleedkamer. Trainer Ernst Künnecke kreeg geen eendracht in de ploeg en Genk degradeerde meteen. Er volgde een decennium van vallen en opstaan.

Uiteindelijk volgde in 1998, tien jaar na de oprichting van de fusieclub, een eerste prijs. De Limburgers wonnen de Beker van België en de topclub die iedereen in 88 voor ogen had, verrees één decennium later dus eindelijk uit de as van de mijnen. Succestrainer Aimé Antheunis speelde een belangrijke rol en getuigt daar ook over in de Belga Sport-aflevering. Ook onder anderen cultfiguren Carmel Busuttil en Frane Bucan, prijsschutter Branko Strupar, de flegmatieke ex-trainer Enver Alisic en huidig trainer Philippe Clement komen aan bod.

