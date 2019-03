Wansmakelijke gebaren van enkele Genk-fans: pop van Pozuelo wordt opgehangen en overreden door een trein GVS/MH

17 maart 2019

18u56 10

Een pop met een touw rond de nek en een truitje van Alejandro Pozuelo aan verhitte de gemoederen aan de Gaverbeek. Diezelfde pop werd even later ook overreden door een in elkaar geknutselde trein. De Spanjaard zet zo dadelijk zijn carrière verder bij het Canadese Toronto FC, en dat kunnen enkele Genkse fans met dit (wansmakelijke) gebaar duidelijk niet appreciëren. De pop werd aan het begin van de match tegen Zulte Waregem bovengehaald, maar gaandeweg in de eerste helft weggehaald door enkele stewards.

Pozuelo zelf was niet aanwezig op zijn afscheidsmatch. Hij zou naar zijn thuisland afgezakt zijn om zijn zwaar zieke grootvader bij te staan.

Een aantal fans van @KRCGenkofficial heeft het vertrek van Pozuelo duidelijk nog niet verteerd. Gaat dit er niet ver over...? 😔😕 pic.twitter.com/mzAU2VEv8a Play Sports(@ playsports) link

WTF?! Dit is er ver over!! #pozuleo #zwagnk pic.twitter.com/9ycQOMLYbx Lies Ceuppens(@ liesceuppens) link