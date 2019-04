Wangedrag van “Ultra-Idioten” tijdens Standard-Anderlecht ontging ook (grote) buitenlandse media niet: “Wahnsinn” TLB en DMM

13 april 2019

07u00 1 Belgisch voetbal Pijnlijk avondje voor het Belgisch voetbal, gisteren. Het nieuws over de gestaakte topper tussen Standard en Anderlecht - door wangedrag van de paars-witte fans - ging in sneltempo de voetbalwereld rond. Heel wat buitenlandse (sport)media besteedden dan ook aandacht aan het pijnlijke voorval. Een overzicht:

Marca: “Standard-Anderlecht gestaakt nadat fans Bengaals vuurwerk op veld gooien”

Het nieuws uit Luik ontsnapte ook niet aan de aandacht van de toonaangevende Spaanse sportkrant Marca. “Al bij het begin van de wedstrijd hing er rook in het stadion door bommetjes en vuurwerk. Daarna werd de partij al een keer voor vijf minuten onderbroken en ondanks de inspanningen van de spelers bleven de fans ook daarna nog allerlei zaken op het veld gooien. Het Bengaals vuurwerk belandde vooral in de buurt van doelman Guillermo Ochoa, omdat hij het doel aan die zijde verdedigde. Na de 2-0 haalden de Anderlecht-fans nog wat materiaal boven en werd de match definitief stopgezet.”

BILD: “Pyro-waanzin: ‘Ultra-Idioten’ zorgen ervoor dat match onderbroken wordt”

“De fans van Anderlecht waren erg gefrustreerd”, zo klinkt het bij het Duitse Bild. “Op het moment dat de match werd stopgezet, stond Anderlecht 2-0 achter. Daarvoor hadden de ‘Ultra Idioten' zich al meermaals in negatieve zin doen opmerken. Ze kregen uiteindelijk hun zin: de match werd gestaakt.”

Heute: “Alweer een bittere tegenslag voor Anderlecht”

Het nieuws ging zelfs rond in de Oostenrijkse Alpen. Heute titelde op “Partie von Zulj-Klub abgebrochen”. Sinds de komst van Zulj is ook het rotseizoen van Anderlecht een topic in de plaatselijke pers. “In de Belgische Jupiler League moest het duel tussen Standard en Anderlecht na zware rellen worden afgebroken”, klonk het gisteren. “Bij een 2-0-score in het voordeel van de thuisploeg werd de wedstrijd stopgezet in de 32ste minuut. Eerder in de wedstrijd werden al pyrotechnische voorwerpen uit het Anderlecht-blok herhaaldelijk op het veld geworpen. De wedstrijd werd in totaal drie keer onderbroken voordat scheidsrechter Lambrechts affloot. De wedstrijd gaat nu voor de Groene Tafel wellicht met 3-0 naar Standard. Alweer een bittere tegenslag voor Anderlecht dat na vier wedstrijden puntenloos blijft in play-off 1.

De Telegraaf: “Opnieuw domper voor Fred Rutten”

“Supporters van de club uit Brussel gooiden vuurpijlen en rookbommen op het veld”, zo klinkt het in De Telegraaf. “Scheidsrechter Erik Lambrechts had voordat hij het duel afblies al eerder een pauze van enkele minuten ingelast. Het Anderlecht van Fred Rutten stond met 0-2 achter. Ajax-aanwinst Razvan Marin en Paul José Mpoku, uit een strafschop, maakten de doelpunten voor de thuisclub. Bovendien speelde Anderlecht al met tien man, na een vroege rode kaart voor Kara Mbodji. In de play-offs had Anderlecht al verloren van Genk, Club Brugge en Antwerp.”

L’Équipe: “Gedrag fans komt Anderlecht duur te staan”

Ook L’Équipe miste het nieuws niet. De Franse sportkrant beschreef de feiten en bracht ook een reactie van Michael Verschueren. “Het gedrag van zijn fans kwam Anderlecht vandaag duur te staan. Na een - terecht - afgekeurde treffer van Halilovic begonnen ze vuurwerk op het veld te gooien en dat bleven ze doen na de twee goals van Standard. Rond het halfuur vond scheidsrechter Erik Lambrechts het welletjes en hij maakte definitief een einde aan de partij. Standard zal waarschijnlijk een 5-0-zege krijgen.”