Wagner reageert op geheel karakteristieke wijze op exit, Damen: “Kris heeft goed hart getoond en mes in rug teruggekregen”

Bart Fieremans

01 april 2020

20u47 0 Belgisch voetbal Walter Damen betreurt dat de Walter Damen betreurt dat de voetbalbond procureur Kris Wagner ontslagen heeft . De ondervoorzitter van Beerschot was door Wagner gevraagd om een website voor hulp in coronatijden te ondersteunen, maar de bond stelde zich zo vragen bij de onafhankelijkheid van Wagner. “Dit precedent kan als een boemerang naar de voetbalbond terugkomen”, zegt Damen. Wagner zelf reageert met onderstaand filmpje op geheel karakteristieke wijze.



De zelf geschreven eerste reactie van Wagner:

“Beste journalisten, Ik zag dat u geprobeerd heeft mij te contacteren. Ik weet niet goed waarom. Misschien omdat het vandaag 1 april is? In ieder geval, ook al zijn er in deze lockdown-tijden heel veel mensen die het moeilijk hebben, hetzij omwille van zware ziekte of een overlijden in de familie, hetzij omwille van financiële moeilijkheden, hetzij omdat ze dubbele shiften draaien en grote risico’s lopen in de gezondheidszorg, hetzij omdat ze zich ontredderd voelen door de onzekerheid en het gebrek aan sociaal contact, dan nog wil ik een positieve boodschap blijven uitdragen. Blijf bewegen!”

“Ook al is de fitness of uw sportclub gesloten, doe desnoods thuis aan sport! Dit is essentieel voor uw fysieke en mentale welzijn, en heel belangrijk voor uw immuunsysteem. Blijf positief en blijf lachen. Ook vandaag dus op 1 april een Facebook filmpje van mij om te lachen, waarin ik een enorme blok hout met de blote handen splijt, want de doe-het-zelf zaak is gesloten en ik vond mijn tuingerief niet terug! Stay safe, stay home! Groeten, Kris.”



Damen: “Krijg veel berichten of dit een aprilgrap is”

Het initiatief om met www.coronaresist.be een website op te richten die mensen in nood kan helpen, is op zich nobel en kwam van Wagner. Hij nam daarvoor onder meer met Damen contact op. Beiden kennen elkaar van discussies in de Geschillencommissie van de voetbalbond. “De bedoeling was om iets overstijgend te doen in deze coronacrisis. Dat gebruikt de bond nu tegen hem en dat vind ik jammer”, zegt Damen. Hij wuift de schijn van partijdigheid weg: “Als we nu samen een kledingverkoop op poten zetten, dat zou oerdom zijn. Maar hier gaat het om een initiatief met de allerbeste intenties.”

Ik denk dat de voetbalbond een middel gevonden heeft om van iemand af te raken waar ze al een tijdje vanaf wilden Walter Damen

Als er een schijn van partijdigheid is, moet de voetbalbond de lijn doortrekken, zegt Damen: “Bondsprocureur is geen voltijdse job. We zijn beiden advocaten. Dat de voetbalbond dan vanaf nu een bondsprocureur voltijds in dienst neemt. En als de voetbalbond een bondsprocureur kan buitensmijten vind ik dat ook een teken van invloed. Ik kan me niet inbeelden dat de afdelingsvoorzitter van Antwerpen zomaar een procureur kan buitengooien zonder de gebruikelijke procedures. Ik kreeg vandaag vele berichten: ‘Is dit een aprilgrap?’ Maar klaarblijkelijk niet. Dit precedent kan als een boemerang naar de voetbalbond terugkomen.”

Stoere filmpjes

De voetbalbond stoort zich verder aan de recente Facebookposts van Wagner, met stoere filmpjes over zijn fitnessactiviteiten. Ook richtte hij een Facebookgroep ‘fitness lockdown’ op. In deze periode van thuisquarantaine wou Wagner mensen aansporen om actief te blijven voor hun fysieke en mentale gezondheid. Maar de manier waarop zinde de voetbalbond blijkbaar niet. Ze had eerder Wagner ook gevraagd om zijn rol als bondsprocureur sereen en discreet in te vullen.

“Maar betekent dat nu dat vanaf nu iedereen die verbonden is aan het bondsparket van zijn Facebook weg moet en niks meer met sociale media mag doen?”, vraagt Damen zich af. “Ik denk dat de voetbalbond een middel gevonden heeft om van iemand af te raken waar ze al een tijdje vanaf wilden. De bond had ook Wagner kunnen zeggen dat ze het een tof initiatief vonden, maar dat ze niet willen dat hij zoiets doet als bondsprocureur. Als dat zijn functie in gevaar zou brengen, zou ik het ook niet adviseren.”

De naam van Damen en Wagner als oprichters op de website coronaresist.be is intussen weggehaald. Maar Damen vindt het ontslag van Wagner veel te zwaar: “Er zijn een aantal mensen die met dit initiatief hun goed hart hebben laten zien, maar zij krijgen nu integendeel een serieuze messteek - je mag zelf kiezen - centraal of in de rug terug.”