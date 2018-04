Wadi Degla betaalt lonen en elektriciteit: "Lierse blijft bestaan"



Niels Vleminckx

04 april 2018

16u22 52 Belgisch Voetbal Lierse heeft zijn licentiedossier verdedigd voor de licentiecommissie. “Lierse blijft bestaan”, klonk het achteraf resoluut bij CEO Jan Van Elst. “We hebben contractuele bevestiging van Wadi Degla dat ze onze kortetermijnschulden betalen.”

De Egyptenaren, de eigenaren van Lierse, zorgen er zo voor dat de club in play-off 2 normaal gezien gewoon kan blijven voetballen. “De spelers zullen hun geld krijgen, de elektriciteit wordt betaald”, aldus Van Elst. Blijft de vraag of de Egyptische garanties zullen volstaan om ook een licentie voor het profvoetbal te verkrijgen. De kans is groot dat de licentiecommissie de aanvraag zal weigeren. Dan is het wachten op een nieuwe investeerder, zodat Lierse via het BAS alsnog aan een licentie kan geraken. Door de borgstelling van Wadi Degla acht de club de kans reëel dat het in de komende weken een nieuwe overnemer vindt. Momenteel lopen er gesprekken met een viertal kandidaten.