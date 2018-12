Yellow Blue SK Beveren uit derde provinciale heeft stamnummer van mythische SK Beveren bijna beet mvdb

Bron: TV Oost 0 Waasland-Beveren Yellow Blue SK Beveren, een voetbalploeg uit de derde provinciale, heeft het oude stamnummer van traditieclub SK Beveren bijna bemachtigd. Dat heeft het amateurteam aan TV Oost Nieuws laten weten.

SK Beveren, in de jaren 1970 en 1980 erg succesvol met twee landstitels en twee eindzeges in de Beker van België, fuseerde in 2010 met Red Star Waasland. Het nieuwe team, de huidige eersteklasser Waasland-Beveren, ging onder het stamnummer van Red Star Waasland voetballen en onder het mythische 2300 van SK Beveren speelde voortaan alleen een vrouwenteam. Maar daar lijkt verandering in te komen, nu Yellow Blue SK Beveren het oude stamnummer bijna te pakken heeft. Dat is een nieuw opgerichte club die in derde provinciale ruim aan kop staat.

Helemaal rond is de stamnummerwissel nog niet. "KSK Beveren heeft in het afgelopen jaar samen met Yellow Blue SK Beveren enorm hard gewerkt en veel stappen gezet teneinde een veelbelovende toekomst vanaf 2019 tegemoet te zien", citeert TV Oost Nieuws de club. "De nodige stappen werden intussen gezet en afgerond om de slagzin 'Traditie-Trots-Toekomst' in al haar glorie te laten weerklinken in 2019." In maart zullen naar verwachting de laatste handtekeningen gezet worden.