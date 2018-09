Yannick Ferrera na 4 op 21 voor cruciaal tweeluik: “Ik ben niet bang, élke trainer wordt bedreigd in België” Michaël Vergauwen

21 september 2018

17u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Waasland-Beveren Het wordt niet luidop gezegd, maar natúúrlijk staat Yannick Ferrera onder druk morgenavond tegen Charleroi. Verliezen van de Carolo’s en volgend weekend niet winnen van Moeskroen en z’n stoel zal héél wankel staan. ’t Is eigen aan de Belgische voetbalcultuur en dat beseft hij zelf maar al te goed.

“Ik weet dat ik resultaten moet behalen”, zucht hij. “Dat is het lot van een coach in dit land. Ik heb er mijn mening over. Don’t hate the players, hate the game. Maar de cultuur is hier nu eenmaal zo. Ik zou er graag tegen vechten, maar ik besef dat ik dat gevecht niet kan winnen. Ik zal echter nooit opgeven, geloof in deze groep en in mezelf." (lees onder de foto verder)

"Ik ben niet bang, nee. Elke trainer wordt elke week bedreigd in België. Verliest Leko twee keer na elkaar met Club? Crisis. Pakt Hein met Anderlecht 1 op 9? Crisis. Sommigen zijn meer bedreigd dan anderen natuurlijk, maar who said life is fair? Op 5cm na hadden we twee punten meer tegen Eupen. Op een meter na twee meer tegen STVV. Op een magnifiek doelpunt na een punt meer tegen Lokeren. Maar ik geloof niet in geluksbrengers. Geluk dwing je af. Door hard te werken. Elke dag opnieuw alles geven. De werkplunje aan. Alleen dan hebben we een kans.”

Verliest Waasland-Beveren morgen thuis tegen Charleroi, betekent die 4 op 24 meteen hun slechtste start ooit in eerste klasse.