Wat zijn de vaststellingen na de pleidooien van Waasland-Beveren? Onze man ziet voorzitter Huyck indruk maken NVK

21 mei 2019

18u40 0 Voetbal Waasland-Beveren en z’n bestuurders verweerden zich vandaag voor de vermeende matchfixing en het nalaten van de meldingsplicht. Vooral het pleidooi van voorzitter Dirk Huyck maakte grote indruk. Wat zijn de voornaamste vaststellingen?

1. Huyck niet beschuldigd van verzuimen meldingsplicht

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, is in de vordering van de bondsprocureur niét beschuldigd van het verzuimen van de meldingsplicht. Een vergetelheid? Hoe dan ook speelde zijn advocaat het handig uit: “We moeten ons niet verdedigen tegen iets dat ons niet aangewreven wordt.”

2. Onderzoek naar telefoontaps

Zowat elke advocaat van de beschuldigde partijen betwiste de voorbije dagen de manier waarop de onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen toegang heeft gekregen tot de telefoontaps. De voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep ging daar zowaar op in: hij vroeg de onderzoekscoördinator om een schriftelijke verklaring te krijgen van het parket over de manier waarop de stukken uit het strafdossier zijn overgemaakt.

3. Huyck maakt indruk

Het meest beklijvende betoog kwam van Dirk Huyck en zijn advocaat John Maes. “Ik zal als één van de enigen pleiten over de grond van de zaak”, zei hij. Een belofte die Maes volledig waarmaakte.

“Niémand van KV Mechelen heeft contact gehad met mijn cliënt. Énkel Dejan Veljkovic.” Een markante uitspraak –de vordering van de voetbalbond deed nochtans uitschijnen van wel. Maes: “Veljkovic zei: ‘Dirk, ik kan ervoor zorgen dat de club er beter van wordt. Dat jij er beter van wordt.’ Maar mijn cliënt heeft gezegd: Dejan, blijf daar gewoon van af. In een tweede gesprek klonk Veljkovic dreigender, omdat hij voelde dat Huyck niet wilde meewerken.”

Helemaal te gek is het dat Huyck nu verdacht wordt van poging tot competitievervalsing, vond zijn advocaat. “Veljkovic schreef een aanbod op papier, maar mijn cliënt heeft het blad teruggeduwd. Hij heeft geweigerd. Hoezo, competitievervalsing?”

Waarna een bij momenten geëmotioneerde Huyck zelf het woord nam. “Op het hoofd van mijn kinderen zweer ik dat ik op een bijzonder correcte manier gehandeld heb. Ik háátte het gecontacteerd te worden door Veljkovic. Ik haat het om al zeven maanden lang mezelf te moeten verantwoorden. Terwijl onderzoeksrechter Raskin me na mijn verhoor meteen gezegd had dat ik een correct man was.”

Huyck richtte zich tot bondsprocureur Wagner: “U beseft niet hoe zwaar uw beschuldigingen wegen, meneer Wagner. U plakt een etiket van bedrieger op mijn hoofd. Het gaat slecht in mijn zaak en die van mijn vrouw – deze affaire is daar niet vreemd aan. Ik hoop op gerechtigheid.”

4. Spijtoptant Myny heeft niets bekend

De getuigenis van spijtoptant Olivier Myny was iets waar iedereen naar uitkeek. Maar uiteindelijk werd het toch vooral een sof. De speler gaf toe dat hij in januari 2018 al eens benaderd werd door zijn makelaars met de vraag of hij KV Mechelen zou zien zitten. In de week voor de bewuste wedstrijd belde zijn makelaar Thomas Troch hem nog eens over die interesse, gepaard met de melding: “Hou je wat in.”

De bondsprocureur interpreteerde die uitspraak als: doe niet je best. “Maar dat klopt niet”, zei Myny. “Ik ken Troch al sinds mijn 18 jaar. We praatten als vrienden, in een gemoedelijke sfeer. Hij bedoelde het als: ‘Doe niet te gek als je scoort, laat je niet vallen in de slotfase’, zoiets.” Rechtstreeks contact met het bestuur van KV Mechelen was er helemaal niet, zo stelt Myny.

5. Matchfixing for Dummies

De prijs voor het origineelste betoog was voor de advocaat van de club Waasland-Beveren. Hij schreef een handleiding ‘Matchfixing for Dummies’. “Aan de hand daarvan willen we bewijzen dat Waasland-Beveren niets heeft kunnen fixen.”

De Saedeleer omschreef drie mogelijke tools om wedstrijden te vervalsen. Via de scheidsrechter, via de trainer, of via de spelers. “Maar uit de verklaringen van ref Van Driessche bleek dat hij niet de indruk had dat er iets abnormaals aan de hand was. Trainer Sven Vermant wilde altijd met zijn sterkste ploeg spelen. Bovendien waren er slechts twee wijzigingen aan de basisploeg tegen KV Mechelen. Caufriez en Camacho vielen eruit. De eerste was geschorst. De tweede getransfereerd naar Canada. Tot slot bleek uit de statistieken dat de spelers even veel gelopen hadden als in een andere match.”

Ook belangrijk, zei De Saedeleer, was het financiële luik. “Er is vanalles gezegd over het feit dat KV Mechelen ons stadion zou huren indien het play-off 2 zou halen. Maar die huurprijs was amper 27.500 euro per match. Terwijl Waasland-Beveren door te verliezen 200.000 euro aan tv-rechten heeft kwijtgespeeld: dat is het verschil tussen plaats 9 en plaats 12 in het eindklassement.”

6. Gewiste sms’en

De grootste waas hangt er over een gesprek van Walter Clippeleyr, bestuurslid van Waasland-Beveren, met zijn voorzitter Dirk Huyck. In de vordering staat te lezen dat Clippeleyr de raad gaf om sms’en en mails te wissen. De uitleg die zijn advocaat daaraan gaf: “Huyck kreeg een pak sms’en ‘van KV Mechelen’ – maar dat ging over fáns van KV Mechelen, niet over de club. Clippeleyr zei: ‘Wis die dan. Dat zal u tot rust brengen.’ Maar ja, door ‘hineininterpretierung’ kan men van die telefoontaps toch gewoon maken wat men wil.”

De advocaten van Olivier Swolfs, tot slot, lieten zich niet inhoudelijk uit. “Ik kan niet, mag niet en zal niet praten”, zei advocaat De Man, verwijzend naar het feit dat hij eerst inzage wil in het strafdossier.

7. Donderdag cruciaal

Hoe gaat het nu verder? Donderdag zullen we al een pak meer weten. Dan beslist de rechter in kortgeding of het hele onderzoek van de voetbalbond ‘on hold’ zal worden gezet omdat de rechten van de verdediging zijn geschonden. Is dat niét het geval, dan pleit bondsprocureur Kris Wagner deze zaterdag. Hij zal dan toelichting geven over zijn vordering. In het begin van volgende week vinden de laatste, afsluitende zittingen plaats.