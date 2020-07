Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck geeft nog niet op na beslissing BMA: “We zullen vechten tot de laatste snik” JSU/ABD

03 juli 2020

13u27

Bron: VTM Nieuws 2 Waasland-Beveren “Als club en mens zijn we ontgoocheld, maar we blijven strijdvaardig.” Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck heeft bij onze redactie voor het eerst gereageerd op de beslissing van de BMA (Belgische Mededingingsautoriteit), die oordeelde dat de degradatie van de Wase club terecht is. “We hadden verwacht dat de BMA zijn adviseurs zou volgen.”



De Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde in een diepgaand rapport van 130 pagina’s dat de manier waarop de Pro League de competitie heeft afgesloten wel degelijk correct is verlopen. De verbazing was groot bij de verschillende partijen. De auditeur van het BMA had Waasland-Beveren hoop gegeven. Maar volgens onze informatie hebben de Waaslanders in hun eigen voet geschoten, door tijdens de zittingen voor het BMA te laten uitschijnen dat ze liever de 30ste speeldag niet zouden spelen.

“De auditeurs gaven twee keer een positief advies. Uiteraard zijn we ontgoocheld dat de conclusie niet is wat we hadden gehoopt. Ze hebben ons wel gelijk gegeven op vlak van de wedstrijdpremie”, vertelt Dirk Huyck. De Pro League zei ten onrechte dat clubs die naar de rechtbank trekken geen recht hadden op de compensatieregeling (ongeveer 200.000 euro voor ploegen die hun laatste thuiswedstrijd niet hebben kunnen spelen).

“Maar de BMA heeft op onze andere vraag negatief gereageerd. Ze vinden dat een niet-degradatie een te positief resultaat zou zijn voor onze club. De BMA schrijft niét dat alles correct verlopen is. Ze pakken geen stelling in. Ze vinden wel dat er een discriminerende beslissing is genomen tussen promovendi en degradanten. Wij zijn benadeeld, omdat we ons niet konden verdedigen op het veld. Dat schrijven zij. Maar hun beslissing is dat de Pro League niet gedwongen kan worden om Waasland-Beveren in 1A te houden. Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) moet uiteindelijk oordelen of alles correct is verlopen. Maar wij vinden het nog altijd niet correct dat concurrenten het lot van een ander kunnen beslissen, terwijl de strijd op sportief vlak nog niet gestreden is. Je kan niet beslissen, zonder alle kansen te geven aan een club.”

BAS

Waasland-Beveren ving dus bot bij de BMA, maar koestert nog hoop. De club heeft nog steeds een zaak lopen bij het BAS, waar het de nietigverklaring van de Algemene Vergadering van de Pro League vraagt. De club verwacht eerstdaags een uitspraak. Ook bij de rechtbank van eerste aanleg heeft de club een procedure aangespannen om de licentie van Moeskroen aan te vechten. “We blijven strijdvaardig en zullen vechten tot de laatste snik”, besluit Huyck.

