Waasland-Beveren zet spelers op tijdelijke werkloosheid: “Voortbestaan van onze club hangt hier vanaf” GVS

01 april 2020

18u06 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren zet zijn spelersgroep op een tijdelijke werkloosheid. “Het voortbestaan van onze club hangt af van deze beslissing”, klinkt het bij de Waaslanders. Ondanks de Pro League vorige week nog afraadde om de tijdelijke werkloosheid in te roepen, doet Waasland-Beveren het toch. “Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke maatregel.” Het is de eerste 1A-club die de spelers op een technische werkloosheid zet, Waasland-Beveren zet zijn spelersgroep op een tijdelijke werkloosheid. “Het voortbestaan van onze club hangt af van deze beslissing”, klinkt het bij de Waaslanders. Ondanks de Pro League vorige week nog afraadde om de tijdelijke werkloosheid in te roepen, doet Waasland-Beveren het toch. “Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke maatregel.” Het is de eerste 1A-club die de spelers op een technische werkloosheid zet, Virton deed het als eerste Belgische profclub.

“Corona speelt het voetbal lelijk parten”, klinkt het bij de Wase club in een communiqué. “Wanneer kan – mag – opnieuw in groep getraind worden? Kan – moet – de laatste speeldag van dit seizoen nog gespeeld worden? Het zijn vragen die elke voetballiefhebber, niet in het minst de supporter met een hart voor geel en blauw, bezighoudt. Moet het gezegd dat het coronavirus ook financiële gevolgen heeft voor een gezonde clubwerking? Geen enkele club, behorend tot de G5 of K11 of 1B, maakt daarop uitzondering. Wie dat ontkent, maakt zichzelf iets wijs. Punt.”

Deze beslissing is wel overwogen genomen. Het voortbestaan van onze club hangt immers af van deze beslissing

“Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke maatregel. Dat is vandaag niet anders. Genekt door het coronavirus ligt de voetbalcompetitie 2019-2020 stil. Dat kan nog een hele poos duren. Tot nader order zijn alle trainingen én wedstrijden gecanceld. Om die reden worden alle contractspelers en de leden van de sportieve staf van Waasland-Beveren vanaf woensdag 1 april onder het statuut van tijdelijke werkloosheid door overmacht gezet na overleg tussen clubbestuur en spelersraad. Het merendeel van de medewerkers van Waasland-Beveren zijn reeds van 17 maart af technisch werkloos gesteld.”

Fake news

“Deze beslissing is wel overwogen genomen. Het voortbestaan van onze club hangt immers af van deze beslissing. Aangezien we niet weten hoelang deze situatie zal aanhouden, evalueren we week na week of we al dan niet deze beslissing verder moeten zetten. Uiteraard wordt deze periode zo beperkt mogelijk gehouden. Al wie bij het voetbal van kortbij is betrokken, inclusief de stakeholders, is er nu reeds van overtuigd dat de tijd waar supporters terug samen op hun vaste stadionplek zij aan zij hun favoriete ploeg kunnen aanmoedigen niet voor morgen zal zijn. Het beeld voor ogen houden dat dit morgen wel het geval zal zijn, behoort tot fake news. En, daaraan heeft niemand een boodschap.”

“Voor het bestuur van W-B hangt het voortbestaan van de club ook af van een correcte financiële huishouding. Dit betekent dat kosten moeten kunnen betaald worden. Vandaag bestaat (nog) geen zekerheid over mediarechten, verderzetting van de huidige competitie en de herstart van de volgende competitie, ticket- en sponsorinkomsten, enzovoort. W-B wenst ook morgen te kunnen voetballen conform de licentievoorwaarden en de financial fair play. Nogmaals, het clubbestuur hoopt dat aan deze crisistoestand vlug een einde komt en dat het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 in alle sereniteit kan voorbereid worden.”

Meer over Waasland-Beveren

sport

sportdiscipline

voetbal