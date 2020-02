Waasland-Beveren zet coach Mercier aan de deur, Geeraerd neemt over YP

23 februari 2020

20u45 8 Waasland-Beveren Waasland-Beveren, sinds zaterdag rode lantaarn in de Jupiler Pro League, heeft zondagavond haar coach Arnauld Mercier aan de deur gezet. De 47-jarige Fransman was nog maar sinds eind augustus vorig jaar T1 op de Freethiel, als opvolger van Adnan Custovic. De voorbije weken waren de prestaties van Waasland-Beveren echter zwaar tegenvallend en na een 0/15 neemt het Beverse bestuur afscheid van de coach. Oude bekende Dirk Geeraerd moet nu proberen de club in de hoogste klasse te houden.

“De beslissing viel na een dag vol evaluatiegesprekken”, zo staat er onder meer te lezen op de clubwebsite. “De clubleiding was niet te spreken over de manier waarop de wedstrijd tegen KV Mechelen werd aangevat en afgewerkt en moet reageren. Een mooi gevuld uitvak kreeg allesbehalve waar voor zijn geld en dat strookt niet met de verwachtingen van de club. Er moet opnieuw meer vuur in de ploeg om de laatste drie finales van dit seizoen positief af te ronden. We zullen er alles aan doen om deze club op het hoogste niveau te houden”, klinkt het.

Enter Dirk Geeraerd, die nu al voor de derde keer aan de slag gaat op de Freethiel. “Dirk Geeraerd, de man die de club op het hoogste niveau bracht én het huis zeer goed kent, zal samen met assistenten Geert Dirinck, Sven Van der Jeugt en Johan Verelst trachten het vuur opnieuw in de groep te krijgen. De club neemt ook afscheid van conditietrainer Jérémy Zaremba. De enige weg is vooruit en dat is de weg die we nu ook gaan bewandelen. Het geloof is er nog, maar het is nu tijd om het te doen”, staat er ook nog te lezen.

Waasland-Beveren neemt afscheid van Arnauld Mercier. Meer info in onderstaand bericht. Bedankt voor de inzet, Arnauld! 👉🏻👉🏻 https://t.co/xy5VVnRCds pic.twitter.com/wd3nMkhMOL Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link