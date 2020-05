Waasland-Beveren: “Wij stappen naar de rechtbank”, OH Leuven: “Kennis gemaakt met gitzwartste kanten van het Belgisch voetbal” KDC

15 mei 2020

18u33

Bron: Eigen Berichtgeving 12 Waasland-Beveren Waasland-Beveren zakt naar 1B. Waasland-Beveren zakt naar 1B. Dat besliste de Algemene Vergadering van de Pro League . De Belgische voetbalcompetitie wordt niet meer hervat. De huidige stand is ook de eindstand. “Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten”, klinkt het. Bij Beerschot zit ondervoorzitter Walter Damen met gemengde gevoelens: “Enerzijds blij dat we geen Nederlands scenario, zonder stijgers en zakkers, krijgen”



“Wij leggen ons hier absoluut niet bij neer. Wij stappen naar de rechtbank. Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten. Wij gaan al onze middelen uitputten”, klinkt het in een eerste reactie vanuit Waasland-Beveren. De club liet meteen ook verstaan dat ze verder procederen. Ze tekenden, net als Beerschot, OHL en Virton trouwens, voorbehoud aan tegen de beslissing.

Met een ruime meerderheid van 84 procent werd Waasland-Beveren vrijdagavond door de algemene vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. “We blijven strijdvaardig en zullen de komende dagen intern bekijken hoe we dit kunnen aanvechten”, reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonghe nog.

De Waaslanders speelden sinds 2012 in de hoogste klasse.

Croonen: “Niet hoe je als club wil degraderen”

Ook Peter Croonen, voorzitter van de Pro League gaf al een eerste reactie: “Ik wil Waasland Beveren heel veel sterkte en steun wensen in het jaar 1B dat hen te wachten staat en hoop dat ze heel snel de weg kunnen vinden naar 1A. Dit is niet de manier waarop je als club wil degraderen. De omstandigheden maken dat het niet anders kan.”

Walter Damen, ondervoorzitter Beerschot: “Desnoods gaan we voetballen op de Noordpool”

Bij Beerschot zit men met ‘gemengde gevoelens’ na de algemene vergadering van de Pro League. “Enerzijds zijn we al blij dat we hier geen ‘Nederlands’ scenario krijgen, zonder stijgers en dalers”, reageert ondervoorzitter Walter Damen. “Nu maken we ten minste nog kans op de promotie. Anderzijds zijn we ontgoocheld in de werking van de Pro League. Eens te meer blijkt dat solidariteit tussen de clubs een loos begrip is. Laat ons dan ook gewoon stoppen met doen alsof de Pro League één grote voetbalfamilie is. Wat de return van de promotiefinales betreft: wij hebben altijd gezegd dat we die willen spelen, als het op een veilige manier kan.” Voor de goede orde: volgens Damen blijft de 1-0 uit de eerste wedstrijd sowieso overeind.

Tot 31 juli mag er in België sowieso niet gevoetbald worden. “De piste die werd gelanceerd om de terugmatch in Duitsland af te werken? Desnoods gaan we voetballen op de Noordpool, al moet ik zeggen dat er over die Duitse plannen tijdens de vergadering geen verdere toelichting werd gegeven. Waar wij ons ten slotte absoluut niet mee kunnen verzoenen is dat Westerlo nog zou kunnen promoveren. Als het zo ver zou komen, zetten we juridische stappen.”

OH Leuven: “We hadden gehoopt dat omstandigheden aanleiding zouden geven tot solidariteit. Helaas”

OH Leuven neemt akte van die beslissing, maar is van oordeel dat er betere scenario’s op de tafel lagen de voorbije dagen. Dat schrijft de club op haar website. “De club zal er alles aan doen om de promotie op het veld af te dwingen. OH Leuven heeft altijd al gezegd dat het de voorkeur gaf aan het behalen van de promotie op het veld. De club had echter gehoopt dat de uitzonderlijke omstandigheden van de corona-pandemie ook in het voetbal aanleiding zouden geven tot solidariteit. Helaas. We zijn blijkbaar, samen met Beerschot, het enige team waarbij de gezondheid van de spelers niet primeert. Nochtans een punt dat de Pro League had aangehaald als een belangrijk element bij het stopzetten van de competitie.”

“Kennis gemaakt met gitzwartste en donkerste kanten van Belgische voetbal”

“Deze week hebben we kennis gemaakt met de gitzwartste en donkerste kanten van het Belgische voetbal”, klinkt het fors. “We moeten echter verder. De club recht nu de rug. We gaan met iedereen samen, stap voor stap, er alles aan doen om de promotie af te dwingen op het veld. We willen dit doen voor iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt en nog gelooft in het voetbal als een sport met waarden en normen. Onze spelers onderhielden de voorbije twee maanden hun conditie. Ze hadden daarbij steeds slechts één doel voor ogen: indien nodig op sportieve basis promoveren naar de Jupiler Pro League. De beslissing van de Algemene Vergadering verandert daar niets aan. Ons plan blijft ongewijzigd. Onze droom levendig.”

OH Leuven reageert op de beslissing van de Pro League. De club zal er alles aan doen om de promotie af te dwingen op het veld.



