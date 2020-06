Waasland-Beveren weet nog niet of het 1A of 1B wordt, maar begint onder nieuwe coach Hayen met trainingen ODBS

15 juni 2020

14u28 0 Waasland-Beveren Zo hard Waasland-Beveren zich weert om als rode lantaarn na 29 speeldagen degradatie naar 1B te voorkomen, zo gemoedelijk ging het eraan toe op de eerste trainingsdag van de Waaslanders.



Voor nieuwbakken coach Nicky Hayen, die overkomt van Sint-Truiden, meteen zijn eerste werkdag als trainer van de club. Een speciale eerste oefengalop, met de speciale maatregelen rond corona. Hayen is de opvolger van Dirk Geeraerd, van wie de club vorige week afscheid nam. Geeraerd was het afgelopen seizoen de vervanger van de Fransman Arnauld Mercier.

Woensdag wordt al een belangrijke dag voor de club. Dan behandelt de BMA (Belgische Mededingingsautoriteit) de klacht van een hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren. De auditeur van de BMA lijkt W.-Beveren alvast te volgen in zijn verzet tegen de beslissing van de Pro League en de verplichte degradatie op 15 mei. Een week later, op 23 juni, spreekt het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) zich dan weer uit in dezelfde klacht van Waasland-Beveren. Beerschot , OHL en Westerlo zijn tussenkomende partij in deze zaak. Op 29 juni ten slotte staat de nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League gepland, waar er mogelijks toch nog een competitie met 18 clubs in 1A uit de bus komt.