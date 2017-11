Waasland-Beveren tegen Charleroi op zoek naar 12 op 12 in eigen stadion: "Veel oplapwerk gehad" Michael Vergauwen

15u50 0 BELGA Waasland-Beveren Na de door allerlei omstandigheden zware 3-0 nederlaag tegen Club Brugge, gaat Waasland-Beveren morgenavond in eigen stadion op zoek naar een vierde opeenvolgende thuiszege. Dan moet W-B wel voorbij het nummer twee van het klassement, Charleroi. "Winnen van hen, zou een gigantische stap vooruit zijn voor ons", vertelt trainer Philippe Clement ons.

“Charleroi een outsider voor de titel noemen, is misschien een stap te ver, daar missen ze nog iets voor, maar ik ben er zeker van dat ze sowieso play-off I zullen spelen. Charleroi is ploeg met heel veel ervaring. Zij hebben het proces dat wij nu stap voor stap zetten de voorbije jaren al doorlopen. Het is een tegenstander die heel moeilijk uit balans te brengen is. Tegen hen winnen morgen wordt een heel grote uitdaging. Lukt ons dat, zetten we een gigantische stap vooruit. Charleroi is een moeilijk te ontwrichten tegenstander mét een supersnelle omschakeling. Met Benavente en Rezaei hebben ze bovendien twee spitsen in vorm. Maar ik hoop op de drie punten.”

Is de 3-0 verteerd ondertussen? “We moeten door dat resultaat kijken. Krijgen we drie penalty’s, is het misschien 3-3. Bovendien was het tegen de leider, de beste ploeg in de competitie. We moeten realistisch blijven. Ik voel hier stilaan dat iedereen steeds meer wil en verwacht, maar we gaan niet meedoen voor de titel, hé. Ik had veel oplapwerk deze week. De spelers verloren een bepaald geloof, ik heb hen proberen overtuigen dat er, en zo denk ik er echt over, geen plan achter zit, maar dat het tegen Club én Anderlecht gewoon fouten waren die zijn gebeuren. Te veel in één match, dat wel, maar toch. We moeten ons concentreren op ons eigen spel en niet bezig zijn met dingen waar we toch geen invloed op hebben.”

