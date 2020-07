Waasland-Beveren stuurt nota naar profclubs met juridisch verweer: “We willen transparant zijn voor Algemene Vergadering vrijdag” Bart Fieremans

28 juli 2020

14u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren heeft vandaag een nota verstuurd naar alle profclubs met hun juridisch verweer tegen de advocaten van de Pro League, die aansturen op het herbevestigen van de degradatie van Waasland-Beveren voor de Algemene Vergadering (AV) vrijdag. “Als de Pro League suggestief hun leden aanschrijft, moeten zij in alle transparantie ook ons standpunt kennen”, aldus Waasland-Beveren.

Het laatste woord over Waasland-Beveren in 1A of 1B is nog steeds niet gezegd. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) had de eerdere beslissing dat Waasland-Beveren moet degraderen vernietigd, maar de raadslieden van de Pro League lazen in het vonnis van het BAS dat met een betere motivering de Pro League vrijdag kan overgaan tot exact eenzelfde beslissing. Waasland-Beveren naar 1B dus.

Dat wil Waasland-Beveren ten allen prijze voorkomen. Niet alleen loopt er een kortgeding voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde, maar ook de spanning voor de AV vrijdag loopt op. Het lot van Waasland-Beveren en mogelijke wijziging van de competitieformat ligt dan opnieuw op tafel.

Waasland-Beveren wil weerwerk bieden aan de advocaten van de Pro League: “De Pro League heeft aan alle leden een nota overgemaakt van haar raadslieden met hun standpunt. Dan menen wij hetzelfde te moeten doen, en dat is vandaag verspreid”, zegt Tom Rombouts, advocaat van W-B. “We doen dat om transparant te zijn. Zodat de profclubs niet alleen één klok horen, die wij suggestief vinden.”

We begrijpen niet dat de Pro League zegt dat we tussen 1A en 1B zweven. Dit berokkent ons veel schade. Sponsors kunnen afhaken, spelers komen niet, Waasland-Beveren kan moeilijk contracten afsluiten en het heeft invloed op de abonnementenverkoop Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren

Inhoudelijk maakt Waasland-Beveren nog eens zijn punt duidelijk dat de Waasland-Beveren op dit moment niet gedegradeerd is. “Dat is duidelijk. We begrijpen niet dat de Pro League het als een verplichting ziet om een nieuwe Algemene Vergadering daarover op te zetten. Het BAS heeft geoordeeld dat de degradatie onredelijk is. We zijn het niet eens met de motivering van de juristen van de Pro League dat ze daar met een betere motivering komaf mee kunnen maken.”

Voor de rechtbank speelde Waasland-Beveren het spel maandag al hard. De club vroeg om een heropname van Waasland-Beveren in de kalender van 1A, en eiste een dwangsom van vijf miljoen euro per match die zou doorgaan zonder Waasland-Beveren in die reeks. Rombouts: “Het zou fair zijn als de Pro League de huidige officiële kalender zonder Waasland-Beveren offline haalt. Op dit moment zijn wij 1A. We begrijpen niet dat de Pro League zegt dat we tussen 1A en 1B zweven. Dit berokkent ons veel schade. Sponsors kunnen afhaken, spelers komen niet, Waasland-Beveren kan moeilijk contracten afsluiten en het heeft invloed op de abonnementenverkoop.”

Of ook de opflakkerende coronacrisis invloed kan hebben op de stemming vrijdag en de format kan Rombouts niet inschatten: “Niemand die het weet. De voorzitter van de rechtbank maandag vroeg wel wat er gebeurt als er vrijdag geen beslissing valt? Dan zit Waasland-Beveren zeker in 1A. Er kan mogelijk een nieuwe beslissing volgen over de sportieve gevolgen van de coronacrisis: een competitie van 16, 17, 18 of 20 ploegen, maar altijd mét Waasland-Beveren erin.”

