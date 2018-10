Waasland-Beveren staat 100 procent achter Huyck en Swolfs: "Hoegenaamd geen schrik voor degradatie" MVS

11u01 8 Waasland-Beveren Geen voorzitter meer. Geen CFO meer. Dirk Huyck en Olivier Swolfs mogen immers geen contact hebben met mensen in het voetbal. Hoe moet het nu verder, Waasland-Beveren? De club is formeel. “Wij staan 100 procent achter onze mensen.”

Niemand die bij Waasland-Beveren op dit moment verklaringen wil afleggen, behalve woordvoerder Martijn De Jonge. “Ik spreek namens iedereen in de club”, klinkt het. Wel, een club die het zonder voorzitter en CFO moet rooien, lukt dat wel? De Jonge is formeel.

“Absoluut. Er zijn verschillende mensen die nu als back-up kunnen fungeren. Ondervoorzitter Jozef Van Remoortel neemt op korte termijn, tot Dirk terug komt, de honneurs waar. De CFO wordt vervangen door verschillende mensen. Niet makkelijk, maar de secretaris en de dienst boekhouding proberen zijn afwezigheid op te vangen.”

Tot Dirk -Huyck dus- terug is, zegt De Jonge. “Zeker. Waarom zouden we daar niet vanuit gaan? Zo lang er niks bewezen is tegen hem, en dat is volgens mij nog altijd niet het geval, zien wij geen reden om te twijfelen aan hem. Integendeel, ik, wij, heel de club, van de kuisvrouw tot de materiaalman, iederéén, staan voor de volle honderd procent achter Dirk. En achter Olivier.”

Mocht toch bewezen worden dat Huyck en Swolfs strafbare feiten gepleegd hebben, en meegewerkt hebben aan omkoping en competitievervalsing, dreigt mogelijk de degradatie voor Waasland-Beveren. “Maar daar hebben we hoegenaamd geen schrik voor”, gaat De Jonge verder. “Waarom zouden we? Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt dat er hen iets te verwijten valt. Bovendien zou de club haar aansprakelijkheid dan moeten bewezen worden, en in dat geval zou het om de helft van het bestuur moeten gaan. Dat is hier niet het geval denk ik. Nogmaals, wij zijn ervan overtuigd dat er onze mensen niks te verwijten valt.”