Waasland-Beveren reageert aangeslagen, maar weigert de handdoek te gooien: "Voorstel voor 18 clubs in 1A maakt kans"

03 juli 2020

06u50 0 Waasland-Beveren Opdoffer van formaat voor Waasland-Beveren, Opdoffer van formaat voor Waasland-Beveren, dat alvast niet na tussenkomst van de BMA naar 1A zal terugkeren . “Heel teleurstellend”, klinkt het op de Freethiel, waar men de handdoek weigert te gooien. “Bij veel clubs merken we een kentering”, hopen de Waaslanders op een nieuwe stemming in de Pro League-vergadering.

De BMA (Belgische Mededingingsautoriteit) wierp Waasland-Beveren gistermiddag ondanks een eerder positief advies uiteindelijk toch geen reddingsboei toe. Een flinke klap voor de Waaslanders, die bij monde van clubadvocaat Tom Rombouts ontgoocheld reageren. “We hadden absoluut veel hoop nadat het auditoraat tot drie keer toe een positief advies had gegeven”, zucht Rombouts. “We moeten de beslissing van een rechtsprekend college respecteren, maar dit is heel teleurstellend. Zeker nadat we er zo hard en lang voor gevochten hebben. Uiteindelijk was de beslissing anders - de BMA heeft geoordeeld dat een terugkeer naar 1A een disproportionele maatregel in ons voordeel zou zijn.”

Financiële compensatie

Voorzitter Dirk Huyck was gisteren te aangeslagen om te reageren - zo groot was de klap voor de Wase club. “Ik wil even rust”, klonk het via WhatsApp. En toch legt Waasland-Beveren zich niet neer bij een degradatie. Vooreerst wedde het op meerdere paarden. Zo moet het BAS binnen afzienbare tijd oordelen of de beslissing van de Pro League op 15 mei al dan niet nietig verklaard wordt en werd bij de rechtbank van eerste aanleg ook de licentie van Excelsior Moeskroen aangevochten.

Bovenal hoopt Waasland-Beveren op rede binnen de Pro League, zeker nu het plan van Vincent Goemaere - 18 clubs en mini-play-offs in 1A - klaarblijkelijk op steun kan rekenen. “Ik heb het aangepaste voorstel ook vernomen”, aldus Rombouts. “Door de lopende procedures en het verstrijken van de dagen zijn veel clubs toch tot het besef gekomen dat de beslissing van de Pro League misschien toch niet de meest gedragen of meest verstandige is geweest. Je merkt dat er een kentering aan de gang is. Of dat effectief zo zal zijn op 7 juli (vergadering Pro League, red.), moeten we nog zien. Als we uitgaan van de houding van de clubs de voorbije weken, dan maakt het voorstel van Cercle Brugge zéker kans om erdoor te komen.”

Toch was er ook goed nieuws voor Waasland-Beveren, dat na tussenkomst van de BMA nog steeds recht heeft op de financiële compensatie voor het wegvallen van de 15de en laatste thuismatch. De beslissing van de Pro League om clubs te sanctioneren indien ze de compensatieregeling zouden aanvechten, werd gisteren immers geschorst. Al is dat voor Waasland-Beveren voorlopig niet meer dan een schrale troost.

