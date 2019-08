Waasland-Beveren neemt vandaag nog geen beslissing over Custovic MVS

25 augustus 2019

Waasland-Beveren neemt vandaag nog geen beslissing over een eventueel ontslag van trainer Adnan Custovic. De 41-jarige Bosniër zit op de wip na de zwakke competitiestart van de fusieploeg. Waasland-Beveren verloor gisteren met 1-0 op bezoek bij Cercle Brugge en is na vijf speeldagen allerlaatste in de Jupiler Pro League met één op vijftien. Bij Waasland-Beveren willen ze echter geen overhaaste beslissing nemen. Morgen komt de Raad van Beheer van de Waaslanders samen en zal de situatie besproken worden.

