Waasland-Beveren heeft met Jackers weer goud in handen: “Er stáát iemand in doel” Michael Vergauwen

21 oktober 2019

20u01 0 Waasland-Beveren Toeval of niet, maar ’t is weer een Limburger. Is er met Nordin Jackers een verre opvolger van Simon Mignolet en Thibaut Courtois opgestaan? De 22-jarige doelman pakt momenteel bij Waasland-Beveren zo goed als alles. Z’n cijfers (zie kadertje) bewijzen het. Maar hoe goed is hij? En hoe goed kan hij worden? We vroegen het aan keeperstrainer Sven Van Der Jeugt.

’t Heeft even geduurd, maar met Nordin Jackers hebben ze op de Wase Freethiel een topkeeper in huis gehaald. Ongelofelijk maar waar, maar Jackers is dit seizoen al de vierde doelman tussen de Beverse palen. Debaty -ondertussen al vertrokken-, Pirard en Gabriël zijn eraan voor de moeite: de onbetwiste nummer 1 is de 22-jarige Genk-huurling. Dé uitblinker -voor de vijfde week op rij- was hij bij W-B afgelopen weekend. Dat het slechts 2-0 werd in de Ghelamco Arena is helemaal zijn verdienste. Of ook een beetje die van keeperstrainer Sven Van Der Jeugt?

“(lacht) We doen ons best hé. Maar ik kan slechts zoveel doen als de keeper toelaat”, vertelt hij ons. “En ja, Nordin is net als onze twee nationale doelmannen een Limburger, dat klopt. Hij heeft een heel goeie opleiding gehad, dat mag je zeker niet vergeten. Maar dan nog is de weg lang. Je mag nooit denken dat je er al bent, maar altijd blijven werken. En dat doet Nordin heel goed. Hij heeft een positieve mindset, staat open om te leren. Ondanks de moeilijke situatie waarin hij deze zomer bij Genk zat, want dat mag je zeker niet vergeten (Jackers zat helemaal op een zijspoor bij de Limburgers, red.) gaf hij meteen een heel goede indruk hier en is hij er meteen ingevlogen. Hij heeft net als alle andere keepers werkpunten, maar is daar direct aan beginnen werken. Dus ergens verrast deze goede start me zeker niet. Hij is ondanks zijn leeftijd ook meteen erg constant, maakte nog geen enkele grote fout. Integendeel. Mentaal is hij uit het goede hout gesneden. Hij is erg kritisch voor zichzelf ook. Het is een werker. We halen er samen altijd dingen uit die kunnen verbeterd worden. Houding, positie, afzetvoet,…”

Van Der Jeugt spaart z’n lof niet, maar nuanceert ook. “Als je 22 bent, kan je niet verwachten dat alles al op punt staat, maar er is een goede basis. Hij staat al ver, maar er is zeker nog marge. Nordin heeft voor zichzelf enkele doelstellingen aangestipt en vult die momenteel heel goed in. Als hij dat kan blijven doen, maakt hij een goede kans om het ver te schoppen”, aldus Van Der Jeugt. “Al is het altijd gevaarlijk om zoiets te zeggen natuurlijk. Maar hij heeft het. Ingesteldheid, werkmentaliteit, goeie voeten, noem maar op… Er stáát iemand tussen de palen. Ondanks zijn leeftijd. Zoiets valt meteen op. Ook de spelers voor hem voelen dat.”

Jackers strafste W-B doelman

5 goals binnen in z’n eerste 5 matchen. ’t Is te vroeg om al te grote conclusies te trekken uiteraard, maar ’t is wel al een indicatie. In zijn eerste vijf wedstrijden voor Waasland-Beveren, moest Nordin Jackers zich tot nog toe 5 keer omdraaien, of gemiddeld één tegendoelpunt per match. Met dat gemiddelde doet hij beter dan alle doelmannen die hem voorgingen bij Waasland-Beveren. Een overzicht.

1. Nordin JACKERS (5 matchen/5 tegengoals) 1 tegengoal per match

2. Colin Coosemans (79/107) 1,4

3. Laszlo Köteles (22/36) 1,6

4. Merveille Goblet (41/65) 1,6

5. Davy Roef (60/100) 1,7

6. Mickaël Clepkens (12/23) 1,9

7. Laurent Henkinet (22/50) 2,3

8. Kenny Steppe (17/40) 2,4

9. Kevin Debaty (8/24) 3