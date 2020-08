Waasland-Beveren heeft huiswerk: “Willen nog op drie posities versterken” SDG

28 augustus 2020

18u00 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren begon met een 1-3 overwinning bij Kortrijk uitstekend aan het seizoen en ook tegen Standard was er weinig aan te merken op de prestatie. Tegen Zulte Waregem ging het vorig weekend echter helemaal mis. Coach Nicky Hayen geeft aan dat zijn team nog wat tijd nodig heeft om er helemaal te staan.

“Ik heb een reactie gezien op training”, aldus Hayen. “Ik zag opnieuw wat ik van mijn spelers wil zien.” De partij tegen OH Leuven van zaterdagavond is alvast belangrijk. “Ik zeg niet dat we die absoluut moeten winnen, maar daarna volgen Club Brugge, Anderlecht, Beerschot en Genk. Onze tegenstander zit ook in een vergelijkbare situatie. Zij wisten ook pas een week voor de competitiestart waar ze aan toe waren en kampen net als ons met blessures.” Kobayashi en Efford sloten opnieuw aan en zijn selecteerbaar, Vukcevic is nog enkele weken out. Naast het recupereren van de geblesseerden, heeft Waasland-Beveren nog wat werk op de transfermarkt. “We zijn nog op zoek naar versterking op drie posities.”, gaf Hayen mee. Een verdedigende middenvelder staat aan de Freethiel zeker op het lijstje, een extra doelman en spits zijn er ook geen overbodige luxe.

Khammas speelgerechtigd

Met Amine Khammas(21) haalde het deze week al een vervanger voor Daam Foulon, die naar de Serie A trok. “Hij is speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Leuven, maar mist uiteraard ritme. Hij werkte bij KRC Genk lange tijd in een aparte groep voor jongens die naast de kern vielen. In de voorbereiding speelde hij amper 45 minuten.” Gezien er momenteel geen echte andere optie op de linksachter is, is de kans groot dat de Belgische Marokkaan aan spelen toekomt.

De interlandbreak komt voor Waasland-Beveren alleszins op een ideaal moment. “We moeten fysiek nog wat stappen zetten. In de komende week plannen we heel wat intensieve trainingen in. Of de spelers verlof krijgen in het vrije weekend, hangt af van de wedstrijd van zaterdagavond tegen OH Leuven.”

Gamboa sloot opnieuw aan

Ook verloren zoon Alexis Gamboa kwam deze week eindelijk aan op de Freethiel, hij zat in zijn thuisland Costa Rica maandenlang in lockdown. “We hebben hem een programma opgestuurd, maar hij mocht zijn huis niet verlaten. Dan gaan we die speler ook niet pushen om onnodige risico’s te nemen. Hij zal enkele weken nodig hebben om klaar te zijn, maar reageert goed op de eerste trainingen.”