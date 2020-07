Waasland-Beveren dagvaardt Voetbalbond en Pro League MVS

24 juli 2020

12u17 30 Belgisch voetbal De Belgische Voetbalbond heeft zonet bezoek gekregen van een deurwaarder. Die bracht een dagvaarding vanwege Waasland-Beveren. De club vindt het niet kunnen dat het niet werd opgenomen in de nieuwe kalender voor volgend voetbalseizoen.

De club spande een kortgedingprocedure aan. Maandag wordt er gepleit, enkele dagen later volgt normaal een uitspraak.

Volgende week vrijdag staat er een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League geprogrammeerd, met daarin een nieuwe stemming over het competitieformat. Eerder legde de Raad van Bestuur van de Pro League het oordeel van het BAS over de degradatie van Waasland-Beveren naast zich neer. Op basis van het oordeel van het BAS vindt Waasland-Beveren dat het had moeten opgenomen worden in de nieuwe kalender.

Dat de Waaslanders naar de rechter stappen, komt niet als een verrassing. “Wij staan helemaal in ons recht en hebben niks te verliezen”, vinden ze op de Freethiel.

