Waasland-Beveren blijft zich beraden over juridische stappen tegen Pro League LUVM/BF/MVS

20 mei 2020

Gisteravond werd de Raad van Bestuur van Waasland-Beveren samengeroepen om te bespreken of ze op Freethiel een rechtszaak zullen aanspannen tegen de Pro League na de verplichte degradatie naar 1B. “We zijn in consultatie met onze clubadvocaat en met nog andere mensen, om te bekijken hoe we deze schreeuwende onrechtvaardigheid nog kunnen rechttrekken”, wou voorzitter Dirk Huyck vooraf kwijt.

Sowieso kon een beslissing over al dan niet juridische stappen ondernemen gisteren nog niet formeel worden genomen. De Waaslanders hebben het verslag van de Algemene Vergadering immers nog niet ontvangen. Als Waasland-Beveren naar de rechtbank stapt, dreigt het zijn tv-gelden te verliezen en ook de vergoeding uit het Solidariteitsfonds (140.000 euro) voor de niet-gespeelde wedstrijd van speeldag 30 tegen AA Gent.

