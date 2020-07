W.-Beveren-voorzitter Dirk Huyck: “Als Pro League vasthoudt aan competitie met 16, stappen wij opnieuw naar het BAS” Redactie

30 juli 2020

18u03 4 Waasland-Beveren Waasland-Beveren heeft in de kortgedingprocedure tegen de voetbalbond en de Pro League gelijk gekregen van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. Voorzitter Dirk Huyck reageert opgelucht. “De collega’s moeten beseffen dat er een nieuw voorstel op tafel moet komen.”



Waasland-Beveren aanvaardde niet dat het niet werd opgenomen in de nieuwe kalender voor het seizoen 2020-21. Tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League (morgen), behoort Waasland-Beveren naar eigen zeggen nog steeds tot 1A, en volgens het reglement had de 1A-kalender met de huidige ploegen op 23 juli bekend moeten zijn. De rode lantaarn van het seizoen 2019-2020 spande daarop een kortgeding aan tegen de KBVB en de Pro League.

Dirk Huyck reageert opgelucht. “De uitspraak van vandaag is duidelijk. We hadden de uitspraak van zowel de BMA als het BAS. Er was ook de duidelijke stellingname van de professor van de KU Leuven die over het grondwettelijk recht een duidelijke stelling nam ten opzichte van de statuten en meningen van de Pro League. Ik hoop dat de collega-clubs nu beseffen dat het onmogelijk is om verder te duwen in deze richting, en dat het bestuur moet inzien dat er een nieuw voorstel, waar alle clubs zich kunnen achterscharen.” En wat als de Pro League opnieuw zou stemmen voor een competitie met 16 clubs, zonder Waasland-Beveren dus? “Als dat gebeurt, gaan wij uiteraard verder. Dan gaan we terug naar het BAS en spannen we een kortgeding aan, maar ik hoop dat dat niet hoeft.”

Eerder reageerde woordvoerder Martijn De Jonghe aan onze redactie. “We zijn heel tevreden dat we onze gram halen, maar de beslissingen die morgen op de algemene vergadering van de Pro League genomen worden zijn natuurlijk belangrijker”, zei hij. “Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League en de andere voetbalbestuurders om een solidaire beslissing over de competitiesamenstelling van volgend seizoen te nemen.”

“Mochten ze vasthouden aan een formule met zestien ploegen zonder Waasland-Beveren, zullen wij opnieuw naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. Dat spreekt voor zich. We zullen tot het uiterste gaan om gerechtigheid te laten geschieden.”

De Jonghe bevestigde dat er in de beschikking van de ondernemingsrechtbank een dwangsom werd opgenomen. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro per gespeelde wedstrijd zonder Waasland-Beveren in 1A. “Onze advocaten zijn het vonnis nog aan het bestuderen, dus dat bedrag kan ik niet formeel bevestigen.”

Advocaat Tom Rombouts: “Zoals geweten, en hierin zijn we reeds bijgetreden door een referendaris bij het Grondwettelijk Hof, is het niet meer mogelijk om een dergelijke beslissing binnen de Algemene Vergadering van de Pro League te nemen. Zo’n beslissing is immers per definitie onredelijk.”

