Vukotic na ultieme gelijkmaker: “Geweldig, maar we verdienden meer” Sander De Graeve

04 oktober 2020

15u50 0 Waasland-Beveren Bij Waasland-Beveren ging het dak er zaterdagavond even af. Nadat het onverdiend op achterstand kwam tegen KRC Genk, knalde Aleksandar Vukotic(25) diep in extra tijd nog de gelijkmaker tegen de touwen. Een belangrijke goal voor het vertrouwen bij de Waaslanders, die zonder die treffer met een nul op éénentwintig waren achtergebleven.

“Dit is een perfect gevoel”, lachte Vukotic achteraf. “Het is niet belangrijk wie er scoorde, het belangrijkste is dat punt. We zijn heel tevreden dat we dat nog over de streep konden trekken." Nochtans had Waasland-Beveren de kansen én het overwicht om de wedstrijd te kunnen winnen. “We verdienden meer dan wat we kregen vandaag. We speelden écht goed, maar was het hier 0-1 gebleven, dan had niemand daar aandacht aan geschonken en zou het negatieve overheersen." Vorig weekend liep Waasland-Beveren in het slot een overwinning bij Beerschot mis, zaterdag was die allerlaatste minuut eens in het voordeel van de Leeuwen. “Tegen Beerschot hadden we dit geluk niet. Vandaag wel.”

Nieuwkomers maken indruk

De twee recentste nieuwkomers werden door Nicky Hayen meteen in het team gedropt én maakten indruk. Georges Mandjeck(31) zorgde voor rust aan de bal en leiderschap op het middenveld. Michael Frey(26) woog voorin stevig op de verdediging van KRC Genk en gaf het team steeds de optie om bij te sluiten. Twee kwaliteiten die Waasland-Beveren de voorbije wedstrijden ontbrak. “Ik voel het verschil zeker, met die nieuwkomers op het veld. De jongens die er de laatste week bijkwamen zijn echt een kwaliteitsinjectie voor dit team. Ze hebben dat vandaag al laten zien en zullen zeer belangrijk worden voor ons. Ik geloof dat er nog één of twee bijkomen en dan mogen we zeggen dat we een sterke ploeg hebben.” Vukotic leek eerder te willen vertrekken, maar kreeg intussen de kapiteinsband toegewezen. “Natuurlijk ben ik tevreden, maar af en toe wil je meer in je carrière. Nu ben en blijf ik speler van Waasland-Beveren en die band is belangrijk voor mij. Zeker wanneer je die als niet-Belg mag dragen hier.”