Voorzitter Waasland-Beveren: "Wij zullen nooit akkoord gaan met degradatie"

08 mei 2020

19u36 8 Waasland-Beveren Voorzitter Dirk Huyck spreekt klare taal. “Als we zakken, stappen we naar de rechter.” De proflicentie van Moeskroen betekent mogelijk ook slecht nieuws voor Waasland-Beveren. Als hekkensluiter van de stopgezette competitie had het voor de Waaslanders mooi uitgekomen dat enkele 1A-clubs hun licentie niet behaalden. Dit om degradatie te ontlopen.



Vragen bij de werking van het BAS heeft hij niet meteen. “Die mensen zullen wel hun standpunt hebben, maar ja... Als de licentiecommissie een uitspraak doet en telkens overroepen wordt door het BAS.... Het moet vermoeiend zijn om daartegen te vechten. Maar het ligt nu niet aan ons om ons vragen te stellen bij het systeem. We moeten het aanvaarden dat het BAS bepaalde licenties heeft toegekend.”

Áls op 15 mei tijdens de Algemene Vergadering van de Pro league beslist wordt dat Waasland-Beveren zakt, zal Huyck wel in actie schieten. “Want wij kunnen nooit akkoord zijn met een degradatie waarin we onze sportieve kansen niet konden verdedigen. Als we moeten degraderen, stappen we naar de rechter. Dat is duidelijk. Er staat nergens in de statuten dat bij een competitie die niet afgewerkt is, de stand als eindstand mag gebruikt worden.” Eerste klasse met achttien clubs ziet Huyck vervolgens als een mooi compromis. “Dan wordt er niemand benadeeld.”

