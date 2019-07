Voorstelling Waasland-Beveren: “Door het schandaal staan we nog nergens” MVS

09 juli 2019

Eindklassement 2018-’19

15de in reguliere competitie, 3de in PO2 groep B

Blikvangers

Tuur Dierckx

Bij gebrek aan nieuwkomers op dit moment, richten we het vizier op Tuur Dierckx. Vindt de flankaanvaller zijn oude vorm terug na maanden blessureleed? Kan hij zich opwerken tot een basisplaats, of haalt hij nooit meer het niveau dat hij had bij Club Brugge en Antwerp? Afwachten, maar aan gedrevenheid alvast geen gebrek.



Stefan Milosevic

Scoorde op drie maanden Waasland-Beveren meteen zeven keer. Vooral zijn hattrick op Standard op de slotspeeldag blijft bij. Wat kan de 23-jarige Montenegrijn in een volledig seizoen? Hij moet hét speerpunt worden, dé man waarop gerekend wordt voor goals, veel goals.



Nieuwkomers

Gabriël (Club Brugge)

Vertrekkers

Roef (Anderlecht), Ampomah (Fortuna Düsseldorf?), Boljevic (Standard), Verstraete (Gent), Threlkeld (Salford City), Vellios (Nottingham Forest), Andrijasevic (Gent), Swolfs (Gent)

Beste aankoop

(nog) geen

Grootste verlies

Ampomah, Roef

Programma

Club Brugge (thuis)

Antwerp (uit)

Eupen (uit)

RC Genk (thuis)

Cercle Brugge (uit)

De ambitie van...

Trainer Adnan Custovic: “Door het voetbalschandaal staan we nog nergens. Het is wachten, wachten, wachten. Vier à zes spelers moeten erbij komen. Een doelman, spits, flank, centrale middenvelder en back, zoiets. Mits enkele goede voetballers erbij moet een negende, tiende plaats haalbaar zijn. En als je droomt... weet je maar nooit.”

Voorzitter Dirk Huyck: “Wij willen in de eerste plaats strijdvaardig zijn. In alle geledingen van onze club de rangen sluiten en er vol voor gaan. Onze visie voortzetten en zoveel mogelijk jong en Belgisch inkopen. Ik ben er zeker van dat wij elf leeuwen op het veld zullen brengen. Puur sportief willen we een heel seizoen onderin wegblijven en beter doen dan vorig jaar.”

Budget

10 miljoen euro

Stadion

Freethiel (8.190 plaatsen)