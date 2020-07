Vier maanden watertrappelen, of hoe Waasland-Beveren nog altijd uitzicht heeft op een plek in 1A: een overzicht MXG

09 juli 2020

14u00 2 Waasland-Beveren Kent u dat gevoel van watertrappelen? Water aan de lippen, water in de mond en uiteindelijk helemaal kopje onder. Het verhaal van Waasland-Beveren is er ook eentje van watertrappelen. Net wanneer iedereen dacht dat we de deur van het seizoen 2019-2020 achter ons konden dichttrekken en Waasland-Beveren kopje onder zou gaan naar het diepe bad van 1B, gooit het BAS een reddingsboei. Het BAS gaf Waasland-Beveren gisteren gelijk en trok de club aan de haren toch nog eens boven water. Trekken de Waaslanders zichzelf op kant, of tuimelen ze voor een laatste keer het water in? Een overzicht van de calvarietocht die de Waaslanders ondertussen al vier maanden voeren.

Zaterdag 7 maart, ergens rond de klok van 21u50. Scheidsrechter Wesley Alen beëindigt met drie stevige ademstoten de competitie 2019-2020. Alleen, op dat moment beseft hij dat niet. En met hem de hele Belgische voetbalwereld. Club wint de stadsderby tegen Cercle met 2-1. Cercle is officieel gered. Nadien wordt er geen minuut meer gevoetbald in 1A. Daags nadien eindigt de heenmatch van de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven op 1-0.

Donderdag 12 maart. Het coronavirus komt alsmaar dichter. De Nationale Veiligheidsraad kondigt drastische maatregelen aan. Ook het voetbal kan er niet onderuit: alle sportactiviteiten worden opgeschort tot en met 3 april. Nadat rondom ons het gros van de competities al is stopgezet, beslist ook de Pro League dat de wedstrijden van de laatste speeldag niet kunnen doorgaan. Nog even wordt gepleit om de wedstrijden zonder publiek te spelen, maar al snel volgt het besef dat alles afgelast moet worden. Vlak voor de laatste voetbalzondag van de reguliere competitie 2019-2020 wordt de jaargang stopgezet. “Alles moet wijken”, titelt uw krant daags nadien. “Wij juichen deze beslissing toe”, klinkt het bij Waasland-Beveren...

En nu?

De Pro League moet nadenken. “Play-offs in verkorte vorm”, oppert - toen nog - KVK-preses Joseph Allijns. “Stel het EK uit”, klinkt het bij Gent-voorzitter Ivan De Witte.

Donderdag 2 april. De Raad van Bestuur van de Pro League stelt een advies op. Daarin staat dat de competitie wordt stopgezet en dat de stand na 29 speeldagen als definitief wordt beschouwd. Club Brugge is dan kampioen, Waasland-Beveren degradeert (indien de promotiefinale afgewerkt kan worden). Dat moet bekrachtigd worden op een Algemene Vergadering van 15 april.

Omdat premier Sophie Wilmès (MR) tijdens haar persconferenties na de Veiligheidsraden vaak nogal karig is met de adviezen voor de sportorganisaties in ons land, stelt de Pro League de Algemene Vergadering uit tot 27 april. De beslissing voor de stopzetting van de competitie wordt nog verder vooruitgeschoven naar 4 mei.

Maandag 4 mei. De Algemene Vergadering wordt uitgesteld naar 15 mei. De voetbalwereld wacht op een signaal vanuit de politiek. Een werkgroep bereidt ondertussen een concreet plan voor dat dan aan de Raad van Bestuur zal worden voorgelegd. Op hun beurt maakt de Raad van Bestuur daaruit dan een agenda op voor de Algemene Vergadering.

Vrijdag 15 mei. D-Day. Eindelijk. 43 dagen na het advies van de Raad van Bestuur van de Pro League moet de Algemene Vergadering nu de stopzetting van de Jupiler Pro League jaargang 2019-2020 bekrachtigen. Via Zoom zitten de 23 leden van de Pro League - Lokeren is op 20 april failliet verklaard - CEO Pierre François, licentiemanager Nils Van Branteghem en voorzitter Peter Croonen samen.

Iets voor 19u komt er blauwe rook uit het Jan Breydelstadion. De Algemene Vergadering heeft met een meerderheid van 84,09% (37 van de 44 stemmen) het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd. In grote lijnen: Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren moet zakken. De bekerfinale en de promotiefinale worden nog afgewerkt. Het format voor volgend seizoen wijzigt licht. De play-offs voor de titel worden met vier ploegen gespeeld.

Het water staat aan de lippen.

Waasland-Beveren is furieus. Het trekt naar de rechtbank. “Wij leggen ons hier absoluut niet bij neer. Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten. Wij gaan al onze middelen uitputten.”

Donderdag 21 mei. Peter Croonen doorkruist Limburg met de koersfiets voor een interview met deze krant. Tijdens die rit laat Waasland-Beveren weten dat het een bemiddelingsgesprek aanvraagt met de voorzitter van de Pro League om de “onreglementaire degradatie” te bespreken. Komt dat gesprek er niet, dan onderneemt de club juridische stappen.

Vrijdag 22 mei. Croonen laat per mail weten dat hij niet ingaat op de vraag van Waasland-Beveren tot bemiddeling.

Maandag 25 mei. Waasland-Beveren zet zijn eerste juridische stap. Het dient, via een aandeelhouder, een klacht in tegen de Pro League bij de BMA (Belgische Mededingingsautoriteit). Die instantie waakt over de eerlijke concurrentie in of tussen organisaties en ondernemingen, en kan maatregelen opleggen die inbreuken moeten tegengaan.

Diezelfde dag start de club ook de procedure op bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport).

Vrijdag 5 juni. Stap 2. Waasland-Beveren dagvaardt de Pro League voor de burgerlijke rechtbank. “Wij gaan een procedure aanspannen bij de rechtbank van eerste aanleg ten gronde in Brussel om de licentie die Moeskroen via het BAS heeft gekregen, aan te vechten”, weet Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren. Ook Westerlo doet dat.

Een eerste succes: de auditeur van de BMA geeft Waasland-Beveren een positief advies. Zowel wat betreft de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen als de beslissing om gelden uit te keren aan clubs die niet naar de rechtbank of naar de BMA zouden stappen, zijn op het eerste zicht inbreuken op het mededingingsrecht, zo luidt het advies.

Woensdag 17 juni. Waasland-Beveren verschijnt officieel voor de BMA en krijgt van die instantie, na het eerdere positieve advies, nog steeds gelijk.

Dinsdag 23 juni. Clubadvocaat Tom Rombouts bepleit ruim tweeënhalf uur het lot van Waasland-Beveren voor het BAS. Hij wil er de ongeldigheid van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei aantonen. Het BAS houdt de zaak in beraad en geeft geen datum vrij waarop het een uitspraak zal doen.

Donderdag 2 juli. Opdoffer. Het definitieve oordeel van de BMA - 130 A4'tjes dik - geeft Waasland-Beveren ongelijk en stelt dat de degradatie van de Waaslanders volgens de regels is verlopen en zo niet indruist tegen de regels van het mededingingsrecht. “De BMA heeft geoordeeld dat een terugkeer naar 1A een disproportionele maatregel in ons voordeel zou zijn”, klinkt het bij clubadvocaat Tom Rombouts. Voorzitter Dirk Huyck: “We zullen vechten tot de laatste snik.”

Concreet? Dit betekent dat de Pro League, na de formatwijziging op 15 mei (16 ploegen met mini-play-offs) niet juridisch gedwongen wordt om het format nog aan te passen.

Het water gutst al in de mond.

Waasland-Beveren heeft nu nog één strohalm: het BAS.

Dinsdag 7 juli. De Algemene Vergadering van de Pro League verzamelt in het Crowne Plaza-hotel in Diegem om het competitieformat voor volgend seizoen definitief vast te leggen. Maar dat gebeurt niet in alle rust. Daags voordien gooit Club-manager Vincent Mannaert een e-mailbom. Hij stapt per direct op uit de Raad van Bestuur. Hij is niet tevreden met de werking binnen het orgaan en zal in de toekomst vanuit de oppositie werken.

Het competitieformat wordt goedgekeurd. De nieuwe Raad van Bestuur wordt gestemd en er zal komend seizoen het hele weekend voetbal te zien zijn. Peter Croonen en Pierre François draaien een strik rond het seizoen en archiveren: “Het BAS moet nog oordelen over Waasland-Beveren. We willen niet vooruitlopen op de zaken, maar we denken dat ook daar bekrachtiging zal volgen van de beslissingen genomen op 15 mei. Dan kan er eindelijk een punt achter het seizoen gezet worden.”

Woensdag 8 juli, ergens rond de klok van 18u55. Niets punt. Op het middaguur was nog de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld, maar na enkele uren wankelt die alweer. Het BAS geeft Waasland-Beveren gelijk en vernietigt de uitspraak tot degradatie. Herinner u 23 juni, waarop het BAS ‘geen datum voor uitspraak vastlegt’. Geen beter moment om die uitspraak te doen en dus een vervolg te breien aan deze soap dan vlak na de Algemene Vergadering, toch?

Waasland-Beveren hangt nu aan de kant, trekken ze zich erop of worden ze definitief kopje onder geduwd?