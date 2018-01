Vanzo na meer dan 14 maanden weer in actie: "Ik ben mentaal sterker geworden" Michaël Vergauwen

10u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Waasland-Beveren 30 oktober 2016. Die dag speelde Floriano Vanzo (tegen Anderlecht, 82 minuten) zijn laatste wedstrijd voor Waasland-Beveren. Gistermiddag, ruim 14 (!) maanden later, mocht hij eindelijk weer opdraven. Vanzo knokte zich voorbij twéé kruisbandoperaties weer richting voetbalveld. Een monoloog.

"Het gaat heel goed met me nu. Een maand geleden speelde ik mijn eerste minuten met de beloften en sindsdien is het alleen maar beter gegaan, gelukkig. Ik voel me goed. Het is al anders geweest het voorbije jaar (lacht). Het was een jaar vol opofferingen om terug te komen. Moeilijk. Maar ik wil niet enkel negatief zijn. Ik ben er zeker van dat ik de voorbije maanden mentaal sterker geworden ben. Uiteraard was het een klap om na de eerste operatie en de eerste revalidatie zes maanden later te hervallen. Dat was het moment dat ik het diepste van al zat gedurende heel die tijd. Ik kon weer helemaal vanaf nul beginnen terwijl het einde van de tunnel al in zicht was."

"Ik heb gelukkig snel de knop kunnen omdraaien. Ik had echter geen enkele andere optie dan opnieuw keihard te werken. Da's iets dat ik sowieso al leuk vind, afzien, dus op zich heb ik mezelf snel weer herpakt. Het moeilijkste was om het plezier van te voetballen op het veld te moeten missen. Telkens de jongens weer te zien trainen, dat kwam aan. Ik mocht enkel krachttraining doen. Ik vind echter niet dat ik een jaar verloren heb. Ik heb veel dingen geleerd. Zo geniet ik nu veel meer van elke minuut dat ik kán voetballen. Dat is veranderd. Ik wil er nóg meer voor doen."

rv Floriano Vanzo bij onze man ter plaatse.

Geloof

"Het was een verschrikkelijk lang jaar. Al was het niet altijd slecht. Zo kreeg ik eind maart nog een langer én beter contract van Waasland-Beveren. Een teken dat ze écht in me geloofden. Ik kreeg heel veel steun van mensen in en rond de club, van mijn familie, mijn vrienden. Ik ben altijd betrokken gebleven bij wat er bij de club gebeurde, ik voelde me op geen enkel moment een buitenstaander. Dat gaf me een enorme boost om nog harder aan de slag te gaan. Het sterkte me in de overtuiging dat ik zeker zou terugkomen."

"Ik ben blij dat dit nu gelukt is. Ik probeer zo weinig mogelijk terug te denken aan die periode en zoveel mogelijk te genieten. De beste Vanzo ben ik nog lang niet, voor zover ik dat nu al kan evalueren. En zelfs als ik m'n oude niveau weer zou halen, dan nog wil ik beter worden, me verder ontwikkelen. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk minuten zal krijgen in de competitie. Wie weet al tegen STVV. Ik hoop het. Alleen dan kan ik die laatste, noodzakelijke stappen zetten. Ik ben er alvast helemaal klaar voor."

Photo News