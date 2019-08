Vandaag al over en uit voor Adnan Custovic? MVS

19 augustus 2019

Helemaal op drift. Na een absolute non-match tegen RC Genk lijkt ­niemand bij Waasland-Beveren nog te weten van welk hout pijlen te maken. 't Is 1 op 12 en 1 vóór 12. Betaalt Custovic vandaag het gelag?

Ze wilden het gisteren niet met zoveel woorden zeggen, maar natuurlijk staat Adnan Custovic ter discussie. Daarvoor was de match tegen Genk echt wel te slecht en waren sommige tactische keuzes (veldbezetting, ­spelers) opmerkelijk. De Bosniër met alle zonden overladen is echter meer dan één brug te ver. Niemand gaat vrijuit. Spelers, coach, bestuur: allemaal boter op het hoofd. Custovic smeekt al weken (“ik ga mezelf niet nóg eens herhalen”, klonk het zaterdag zuchtend, gelaten ook) om versterking. Om ervaring. Een paar doorwinterde jongens die de getalenteerde jongeren -de gemiddelde leeftijd zaterdag was 22,23 jaar- bij de hand nemen. Een spits en een offensieve middenvelder. Heeft u ze al gezien? “Er moet kwaliteit bij, absoluut. En ook wij zouden het liefst vandaag al die spelers inlijven, maar binnen de mogelijkheden van de club is dat ­allemaal niet zo evident. We mogen er niet naast zitten”, klonk het in de bestuurs­kamer. “Sommige transfers zijn nu eenmaal pas realiseerbaar eind augustus. We vragen geduld.” Benieuwd of ze dat geduld ook met Custovic hebben.