Uitspraak Franse Raad van State geeft Waasland-Beveren nieuwe moed: “Bewijst dat we degradatie terecht aanvechten" LUVM

09 juni 2020

20u32 0 Waasland-Beveren In Frankrijk wordt de verplichte degradatie van Amiens en Toulouse uit de Ligue 1 door de Raad van State teruggedraaid. Een uitspraak die Waasland-Beveren sterkt.

Bij de stopzetting van de competitie in Frankrijk op 30 april besliste de Franse profliga (LFP) dat Amiens en Toulouse verplicht moesten degraderen en werd PSG tot kampioen uitgeroepen, terwijl er 10 speeldagen niet konden worden afgewerkt. Een kortgeding van Olympique Lyon en de twee degradanten bleef zonder gevolg. Enkel bij de Raad van State kon de beslissing nog aangevochten worden. Gisteren oordeelde die Raad van State dat de stand van 30 april ook de eindstand blijft, maar dat de degradatie van Amiens en Toulouse niet gegrond was.

De Franse voetballiga moet nu het format herbekijken om Amiens en Toulouse ook volgend seizoen in de Ligue 1 te laten voetballen, al laat de Raad van State in zijn motivatie van het arrest nog ruimte voor interpretatie: “De beslissing om een klassement toe te kennen aan de stopgezette competities in Ligue 1 en Ligue 2, wil niet zeggen dat er automatisch moet worden overgegaan tot degradatie van de laatste twee uit de stand van de Ligue 1, of tot promotie van de eerste twee uit de Ligue 2.” Komt het tot een competitie met 22 teams, of kost dit arrest straks Lorient en Lens de promotie?

Het Franse precedent geeft in ieder geval Waasland-Beveren nieuwe moed. “Dit arrest in Frankrijk sterkt ons en geeft aan dat onze acties om onze eigen degradatie aan te vechten legitiem zijn”, reageert voorzitter Huyck. “In drie stilgelegde competities zou Waasland-Beveren de enige ploeg zijn die verplicht moet degraderen. Komaan, zeg...”

