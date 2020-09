Teleurstelling bij Waasland-Beveren na late nederlaag tegen Beerschot: “We kropen te ver achteruit in de tweede helft” Renzo Van Moortel

27 september 2020

18u21 0 Waasland-Beveren It’s a cruel game. Op een dubbele voorsprong klimmen, luttele seconden voor tijd nog een gelijkspel beet hebben, maar uiteindelijk zonder punten achterblijven. Waasland-Beveren vergat te voetballen in de tweede helft en leed op Beerschot zijn zesde nederlaag op rij. “We waren te naïef”, zoekt Dries Wuytens naar een oorzaak.

On a rainy day op ‘t Kiel... gaf Waasland-Beveren een dubbele voorsprong uit handen en schonk matchwinnaar Loris Brogno Beerschot drie punten. “Een verdiende overwinning”, moest coach Nicky Hayen toegeven.

Nochtans had Hayen zijn huiswerk uitstekend gemaakt na de wedstrijd tegen Anderlecht van de week voordien. Drie centrale verdedigers met Dries Wuytens als extra pion, Schryvers opnieuw naar het middenveld, Wiegel - eindelijk fit - en Verreth weer in de ploeg. Met resultaat: Schryvers en Wiegel deelden een assist uit, Wuytens zorgde voor een surplus aan stabiliteit. Beerschot domineerde, maar geraakte er één uur lang bijzonder moeilijk door. “Die vijfmansdefensie ligt ons het best”, oordeelde Wuytens achteraf.

0-2 na een kwartiertje voetballen. On a rainy day op ‘t Kiel leek er voor de Waaslanders in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht.

Te naïef

Alleen sloop er na de pauze te veel angst bij de Waaslanders. Een blok van tien man - iedereen behalve Efford - zakte te diep in. Men vergat te voetballen en liep te vaak achteruit. Al wou Wuytens daar niet te veel op focussen. “Als we vooruit voetballen en Beerschot loopt er doorheen, dan zou iedereen vragen waarom we niet inzakten (twijfel). Misschien zijn we iets te diep teruggekropen. Er kwamen veel voorzetten...” Op twee daarvan was het uiteindelijk prijs voor Beerschot.

Ploegmaat Brendan Schoonbaert slaakte een diepe zucht. Hij klonk duidelijk. “We zijn te ver achteruitgekropen, vind ik. We hadden meer druk op de bal moeten zetten om hen weg te houden van ons doel.”

Ligt dat aan ervaring? Aan kwaliteit? Aan een mix van de twee allicht. Wuytens: “Ik denk dat we te naïef zijn. Die jonge spelers kunnen wel goed zijn, maar als je iets meer ervaring in de rangen hebt, kan je beter met zulke situaties omgaan. Ik ben enorm teleurgesteld. Al moeten we dit zo snel mogelijk achter ons laten.”

Schoonbaert vulde perfect aan. “De coach was niet blij, neen (lachje). Al was hij ook wel trots, omdat we het plan in de eerste helft perfect hebben uitgevoerd. Als je dat nog weggeeft in de laatste seconden, laaien de emoties automatisch hoog op. Dit is heel zuur. We moeten dit even werken, maar onze groep is realistisch genoeg. Volgende week gaan we er opnieuw tegenaan.”

Degradatiestrijd

Tja, een andere mogelijkheid heeft Waasland-Beveren natuurlijk niet. 3 op 21, voorlaatste in de stand en een doelpuntensaldo ver onder het vriespunt. Er wacht de Waaslanders een zoveelste seizoen in de kelder van het klassement. “We wisten op voorhand dat het een moeilijk seizoen ging worden. Daar hadden we ons op voorbereid.”, klinkt Schoonbaert eerlijk.

Een ander verhaal bij Wuytens, die vorig seizoen in Israël ook al tegen degradatie vocht. “Ik weet hoe moeilijk dat het is, maar ik denk niet dat we onderin zullen blijven hangen.”



De komende wedstrijden worden in dat opzicht uitermate belangrijk, zo besluit de 29-jarige verdediger. “Er komen wat mindere ploegen aan, dus moeten wij gewoon punten pakken. Zo simpel is het. Of die interlandbreak na Genk op een goed moment komt? Als we winnen niet, als we verliezen wel (lachje).”

On a rainy day op’t Kiel... hield Waasland-Beveren de moed erin. Een andere mogelijkheid heeft het niet.