Sven Vermant tekent contract van 3,5 jaar als nieuwe T1 Waasland-Beveren Michaël Vergauwen

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 22 photo_news Sven Vermant. Waasland-Beveren Op het moment dat half Vlaanderen vanmorgen nog onder de wol lag, heeft Waasland-Beveren een nieuwe trainer. Rond de klok van 6 zaten de Waaslanders immers een laatste keer rond de tafel met Sven Vermant. Met goeie afloop. Hij tekent een contract van 3,5 jaar op de Freethiel.

Vermant zat de voorbije dagen in Duitsland op een toernooi met de beloften van Club Brugge. Afgelopen nacht reed hij richting Beveren. Vanmorgen werden de laatste zaken geregeld, zoals ondermeer de grootte van de opstapclausule en de contractduur. De ex-speler en gewezen beloftentrainer van Club Brugge (net als de naar Genk vertrokken Philippe Clement) zet zijn handtekening onder een meerjarig contract.

Nadien maakt hij kennis met zijn sportieve staf en kan hij meteen de spelers verwelkomen, om half 11 zal Vermant dan zijn eerste training als T1 leiden. Vervolgens wordt hij officieel aan pers en publiek voorgesteld. Morgenvroeg vertrekt Waasland-Beveren op stage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar.

Voorzitter Dirk Huyck: “We willen op de Freethiel op lange termijn werken, dat is al een tijdje duidelijk. Sven heeft ook veel goesting om zich in ons project te storten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit opnieuw een succesverhaal wordt.”

Vermant, 44, is met Waasland-Beveren aan zijn eerste club als T1 toe. Nadat hij eerst profvoetballer was bij KV Mechelen, Club Brugge, Schalke 04 en nadien nog actief was bij provincialer FC Knokke, werd hij in 2009 assistent-coach bij de beloften van Club Brugge. Toen Philippe Clement deze zomer naar Waasland-Beveren trok, werd Vermant beloftencoach. Ook nu volgt hij Clement dus op. Vermant past perfect in het profiel dat de Waaslanders zochten: hij is jong, Belgisch, ambitieus, gedreven én hij heeft ervaring als prof op het hoogste niveau.

