Sven Vermant tekent contract van 3,5 jaar als nieuwe T1 Waasland-Beveren: "Ik proef hier veel ambitie" Michaël Vergauwen

14u30

Bron: Eigen berichtgeving 55 BELGA Waasland-Beveren Op het moment dat half Vlaanderen vanmorgen nog onder de wol lag, heeft Waasland-Beveren een nieuwe trainer. Rond de klok van 6 zaten de Waaslanders immers een laatste keer rond de tafel met Sven Vermant. Met goeie afloop. Hij tekent een contract van 3,5 jaar op de Freethiel.

Vermant zat de voorbije dagen in Duitsland op een toernooi met de beloften van Club Brugge. Afgelopen nacht reed hij richting Beveren. Vanmorgen werden de laatste zaken geregeld, zoals ondermeer de grootte van de opstapclausule en de contractduur. De ex-speler en gewezen beloftentrainer van Club Brugge (net als de naar Genk vertrokken Philippe Clement) zet zijn handtekening onder een meerjarig contract.

Nadien maakt hij kennis met zijn sportieve staf en kan hij meteen de spelers verwelkomen, om half 11 zal Vermant dan zijn eerste training als T1 leiden. Vervolgens wordt hij officieel aan pers en publiek voorgesteld. Morgenvroeg vertrekt Waasland-Beveren op stage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar.

photo_news Sven Vermant.

Op lange termijn

"Sven Vermant is opnieuw een jonge, Belgische trainer die zijn kans krijgt om door te groeien bij Waasland-Beveren", meldt de club in een persbericht. "Hij zal het project, dat begin dit seizoen werd ingezet, verderzetten. Uiteraard zal hij ook zijn eigen kruiden en accenten daaraan toevoegen. Als speler verzamelde hij de nodige nationale én internationale bagage om deze groep naar een hoger niveau te tillen; ook als trainer bewees hij al goed werk te leveren."

"We willen op de Freethiel op lange termijn werken, dat is al een tijdje duidelijk. Sven heeft ook veel goesting om zich in ons project te storten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit opnieuw een succesverhaal wordt", zegt voorzitter Dirk Huyck.

Photo News

Net zoals Clement

Vermant, 44, is met Waasland-Beveren aan zijn eerste club als T1 toe. Nadat hij eerst profvoetballer was bij KV Mechelen, Club Brugge, Schalke 04 en nadien nog actief was bij provincialer FC Knokke, werd hij in 2009 assistent-coach bij de beloften van Club Brugge. Toen Philippe Clement deze zomer naar Waasland-Beveren trok, werd Vermant beloftencoach. Ook nu volgt hij Clement dus op. Vermant past perfect in het profiel dat de Waaslanders zochten: hij is jong, Belgisch, ambitieus, gedreven én hij heeft ervaring als prof op het hoogste niveau.

Photo News

Photo News

Sportief directeur Danny De Maesschalck: “Vermant is énorm gedreven”

Sven Vermant dus. Maar waarom koos Waasland-Beveren exact voor hem? Sportief directeur Danny De Maesschalck vertelt het ons.

“We wilden liefst opnieuw een jonge Belg indien mogelijk. Sven liet meteen van bij het eerste gesprek een goede indruk. Hij heeft een moderne voetbalvisie, waarin communicatie naar een spelersgroep toe en discipline belangrijk zijn. Een beetje in de lijn van Philippe (Clement, red), ja. Net als hij is ook Sven een debuterende T1. Wij waren niet akkoord hoe alles gelopen is met Philippe en Genk (de Limburgers betaalden Waasland-Beveren een vooraf bepaald bedrag, red), dus wij wilden wij zelf nergens een hoofdcoach weghalen bij een ander team. We hebben trouwens geen enkel gesprek gehad met zo’n kandidaat.”

Wat voor voetbal De Maesschalck verwacht van Vermant?

“We zien in Sven iemand die wil proberen zoveel mogelijk dominant te spelen, vooruit dus, met veel balbezit. De laatste jaren heeft onze club misschien wel te veel op onze eigen backlijn gespeeld, te weinig gedurfd. Dat kan nu veranderen. Sven is iemand die enorm gedreven is. Hij wil iets neerzetten. Verliest niet graag. Heel belangrijk. Wij willen een coach die niet kijkt op vijf minuten, die weet dat hij aan de slag moet. En automatisch kom je dan bij trainers uit die in het begin van hun carrière staan. En inderdaad, Sven heeft geen ervaring als T1, maar hij weet als ex-prof genoeg hoe het er aan toe gaat in een kleedkamer. Bovendien stapt hij niet in een verhaal van een ploeg die laatste staat.”

“Natuurlijk ook opstapclausule”

Het recente verleden indachtig moesten we de vraag wel stellen: staat er in het contract van Vermant ook een opstapclausule?

“Uiteraard. Philippe was hier zes maanden. Zonder clausule moesten ze hem enkele weken betalen, wat belachelijk weinig is. Dus ook nu hebben we zo’n clausule voorzien. Eentje die hoger ligt dan in het contract van Clement. We willen immers niet dat de coach halfweg een seizoen opstapt. Op deze manier kunnen we het geïnteresseerde clubs toch een beetje moeilijker maken.”

BELGA

Vermant: "Gevoel dat ik volgende stap kon en moest zetten"

Iets na de middag werd Sven Vermant op de Freethiel voorgesteld als nieuwe trainer van Waasland-Beveren. Even voordien had hij al de eerste training geleid. Het werd een rustige oefensessie, morgenvroeg vertrekt W-B op stage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar. “Zo’n week Spanje is ideaal om elkaar snel en beter te leren kennen. Ik ga meteen alles kunnen analyseren wat ik dagelijks zie van het team”, aldus Vermant.

“Het is allemaal redelijk snel gegaan”, vertelt hij ons over hoe de samenwerking tot stand kwam. “Ik had zelf het gevoel dat ik de volgende stap kon en moest zetten. Als Waasland-Beveren dan op hetzelfde moment dan een coach zoekt, moet je de keuze maken. De eerste contacten waren positief en dat gevoel is alleen maar gegroeid. Ook deze eerste dag gaf me een goed gevoel. Ik proef hier veel ambitie. Of dit een grote stap is voor mij? Moeilijk te zeggen. Als beloftencoach ben je per slot van rekening ook al hoofdcoach van een team. Bovendien was de werking bij Club op elk niveau al heel professioneel. Er zijn heel veel raakpunten.”

Vooruit

“Ik wil zoveel mogelijk proberen winnen”, besloot hij. “Logisch. Ik zie ook dat deze club vooruit wil. Een eigenschap die ik zeer belangrijk vind. Winnen, vanuit realisme weliswaar, en een positieve manier van voetballen: daar sta ik voor.”

Staat 'm goed, dat geel en blauw! #wbe #succeskarakterbeleving pic.twitter.com/y0klt7WqMn Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Geboren winnaars

Voorzitter Dirk Huyck trad zijn kersverse T1 bij. “We vonden het superbelangrijk om iemand te zoeken met dezelfde visie als ons. Sven is heel gedreven, ook wij hebben her en der referenties over hem genomen. Net als mij is ook Sven een geboren winnaar. Daar hou ik van. Wij willen omhoog, en Sven kan ons daarbij helpen.”

Beloftencoach Sven Vermant gaat naar Waasland-Beveren. We wensen @Svermant veel succes toe!https://t.co/jcK4oAVfVp pic.twitter.com/mq5eQkQLvw Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link