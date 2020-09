Straffe transfer voor Waasland-Beveren: Fenerbahçe-spits Frey trekt naar de Freethiel MVS

29 september 2020

Michael Frey moet de nieuwe goalgetter van Waasland-Beveren worden. De Waaslanders huren de 26-jarige Zwitser voor één seizoen van het Turkse Fenerbahçe. Dat verhuurde hem vorig seizoen al aan de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Hij scoorde er vier keer in 29 duels. Na medische en fysieke keuring wordt de deal afgerond. Frey was eerder deze zomer in beeld bij Standard, vorig seizoen stond hij ook op de radar van Genk, Anderlecht en Club Brugge.

