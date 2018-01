STAGEDAGBOEK WAASLAND-BEVEREN: Victorien Angban: "Ik tackle zelfs niet meer" Michaël Vergauwen

• Waasland-Beveren is van 6 tot 13 januari op stage in Pinatar

Vrijdag 12 januari:

Victorien Angban, van ongeleid projectiel naar voorbeeldige leerling, op die ene misstap na: "Ik tackle zelfs niet meer"

Bij STVV pakte Victorien Angban ooit 3 rode kaarten op evenveel maanden. Een ongeleid projectiel. Dit seizoen kleurde hij één keer buiten de lijntjes, remember z'n tackle op Agbo. Nochtans lijkt de Chelsea-huurling tot inkeer gekomen. "Ik doe er alles aan om zelfs een gele kaart te vermijden. Ik ben niet meer de speler van bij STVV. Ik was toen jonger, was pas profvoetballer. Ik nam het allemaal nog niet zo serieus." Daar kunnen ze bij STVV over meepraten. Zo presteerde Angban het ooit om de perszaal binnen te rijden op een hoverboard. "Ik had dat net gekocht en wou het eens uitproberen. Ik was toen nog onnozel, ja."

Ondertussen is Angban veranderd zegt hij. Op z'n 21ste wordt hij voor het derde jaar op rij door Chelsea uitgeleend. Vorig seizoen speelde hij met Granada mee tegen ondermeer Barcelona en Real Madrid. Bij ons blijven vooral die rode kaarten van bij STVV hangen, zeker na die tackle op Agbo.

"Dat was echt pure pech. Heel jammer, zeker voor Agbo. Ik was zélf verrast dat ik hem raakte", vertelt Angban. "Mijn voet kreeg een extra zetje door de bal. Net omdat ik helemaal niks kwaad wou doen, verontschuldigde ik me meteen. Ik speelde bij Granada samen met Agbo, hij is m'n vriend."

De Voetbalbond dacht er anders over en schorste Angban voor drie wedstrijden. Hij miste Oostende en Eupen, en moet volgende week ook tegen... STVV nog geschorst toekijken.

"Ongelofelijk dat ze als argument nog steeds die periode bij Sint-Truiden gebruikten", zucht hij. "Want ondertussen ben ik al lang niet meer dezelfde speler als toen. Ik pakte sindsdien geen rood meer, doe er alles aan om zelfs geel te vermijden. Ik tackle zelfs niet meer. Echt niet leuk dat ik zo'n belangrijke matchen miste."

Op het einde van het seizoen loopt Angbans huur bij Waasland-Beveren af. Er is weliswaar een aankoopoptie, maar die ligt erg hoog (2,5 miljoen, red).

"We zien wel wat er gebeurt, ik lig nog onder contract bij Chelsea. Ik droom nog steeds ooit voor hen te kunnen spelen, maar ondertussen doe ik bij Waasland-Beveren wat ik kan. Ik zou graag eens ergens spelen zonder huur. Het is best vermoeiend om telkens van club te veranderen. Eens drie jaar na elkaar ergens blijven zou leuk zijn. En dat mag dan best bij Waasland-Beveren zijn, ja."

Donderdag 11 januari: Wandelen in plaats van padellen

Eén training gisteren op oefenkamp in Pinatar. 's Namiddags werd er immers gewandeld. Normaal ging de groep padellen, maar trainer Sven Vermant gaf de voorkeur aan een rustige groepsactiviteit. Boljevic pikt normaal vandaag aan bij de groep, Jans werkte in de voormiddag preventief individueel. Vandaag staan de laatste twee trainingen op het programma, morgenvroeg vertrekt W-B weer naar huis.

Woensdag 10 januari: Een dag op stage met… de perschef

“Élke speler foto’s bezorgen, journalisten wegsturen, geen vrije tijd”

Geen eersteklasser zonder… perschef. Die van Waasland-Beveren luistert naar de naam Martijn De Jonge. Sympathieke persverantwoordelijke, die voor ons graag bijhield wat hij vandaag zoal uitstak.

8u: Opstaan

8u30: Ontbijt. Alle spelers waren op tijd bij het ontbijt

9u: PlaySports komt op bezoek voor een interview met de trainer. Omdat het een gesloten training was, moest alles voor de training gedaan worden.

10u: Training. Dan neem ik altijd foto’s en film ik een beetje. Ik praat nog een beetje met journalisten van PlaySports, TV Oost en Het Laatste Nieuws, waarna ik iedereen op vraag van de trainer moet wegsturen

12u30: Met de bus terug naar het hotel, mezelf een beetje opfrissen.

13u: Lunch, daarna zet ik wat foto’s van de ochtendtraining op de Facebookpagina van de club. Ik werk ondertussen ook aan het clubmagazine en bekijk de foto’s van de nieuwe grasmat in het stadion. Daarna schrijf ik uit wat ik ga vragen aan Joachim Van Damme en Tuur Dierckx vanavond. Zij verzorgen ons eigen dagboek vandaag.

15u45: Te voet naar het strand, waar deze keer de krachttraining doorgaat omdat het zo’n mooi weer is vandaag. Ik neem letterlijk 450 foto’s. Die filter ik daarna en verdeel ik onder de spelers. Élke speler vraagt de foto’s waar hij opstaat om op hun sociale media te zetten. Véél werk. Ook ik zet enkele leuke beelden op de website en Facebook.

19u: Afspraak met Tuur Dierckx en Joachim Van Damme.

20u: Diner.

20u45: Interview met Boljevic voor het clubmagazine.

21u: Het filmpje monteren.

21u30: Nog wat nakaarten met spelers, technische staf, kinesisten,… over de afgelopen dag. Een lang telefoontje doen met de voorzitter ook die wil weten hoe de dag verlopen is. Vrije tijd heb ik amper, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik doe mijn job heel graag. Het is hard werken, maar op een leuke, creatieve manier. Ik denk dat mijn werk wel onderschat wordt, maar ik doe het supergraag. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Niet evident toch, bij een ‘kleinere’ club. Of ik vaak te maken krijg met lastige journalisten? Eigenlijk niet. (lacht) Met de meesten heb ik een heel goede band.”

Dinsdag 9 januari

Verslag Waasland-Beveren - Darmstadt (0-3)

Een stevige nederlaag voor Sven Vermant als beginnend hoofdcoach van Waasland-Beveren. 0-3 werd het tegen het Duitse Darmstadt, dat heel efficiënt omsprong met haar kansen. Bij Waasland-Beveren maakten na rust Floriano Vanzo en Ronnie Schwartz hun rentree na respectievelijk 14 en 11 maanden blessureleed.

Waasland-Beveren vatte de oefenmatch tegen de Duitse tweedeklasser aan met volgende opstelling: Roef, Schryvers, Caufriez, Camacho, Demir, Cools, Marquet, Dierckx, Morioka, Ampomah, Thelin. Iets wat met andere woorden behoorlijk op een type-elftal leek.

Na 11 minuten kwamen onze landgenoten op achterstand. Nochtans hadden de Waaslanders de wedstrijd in handen, weliswaar zonder gevaarlijk te zijn. De eerste echte kans van de partij was meteen bingo. Op het middenveld werd het duel verloren, waarna Mehlem een doorsteekpass via de vingertoppen van Roef kon afronden.

Een kleine tien minuten later goed stoorwerk van Thelin, die de bal in het straatje stuurde. Op het moment dat hij wou afdrukken, werd Dierckx duidelijk geduwd, maar de scheidsrechter zag er geen graten in, tot afgrijzen van geel-blauw.

Iets voor het halfuur dan een grote kans voor Thelin, de spits besloot echter op de Duitse doelman. Op slag van rust nóg een grote kans voor W-B, Morioka mocht alleen door, maar de Japanner werkte te slap af. Bal in het zijnet en weg grote kans.

Vanzo & Schwartz

Goed nieuws trouwens voor Floriano Vanzo. Nadat hij bijna veertien maanden out was na twee kruisbandoperaties, mocht hij tijdens de tweede helft zijn rentree maken. Naast hem nog tien nieuwe namen die aan de tweede helft begonnen: Goblet, De Schutter, Diop, Buatu, Nys, Angban, Ponnet, Boljevic, Vanzo dus, Ndiaye en Mmaee. Onder hen dus één van de twee nieuwe Senegalezen Diop en ook belofte Ponnet. Een tweede elftal met andere woorden. Even voor het uur konden de Duitsers de score verdubbelen. Een doelpunt in de kluts, opnieuw te makkelijk weggegeven. Twee kansen, twee goals voor een zeer efficiënt Darmstadt. De Duitsers bleven hun mogelijkheden benutten, want vijf minuten later stond het al 0-3, opnieuw via Sobiech.

Even voorbij het uur moest Boljevic geblesseerd naar de kant. Hij werd gewisseld door Ronnie Schwartz. De Deense aanvaller maakte -net als Vanzo- z'n rentree na maandenlang blessureleed.

Vermant: “Proberen juiste conclusies te trekken”

Sven Vermant leerde veel uit de met 3-0 verloren oefenwedstrijd tegen Darmstadt, zo vertelde hij ons na de match. “We hebben ons in de match geknokt, en gingen na een aarzelend begin goed vooruit voetballen. We kregen ook kansen, maar maakten die niet af. Die ene tegenkans die we kregen voor rust, hing meteen ook binnen. Typisch Duits. Op zich speelden we wel een goede eerste helft vond ik, al moeten we zorgen dat we vermijden dat die ene kans binnengaat. Ik ben tevreden over de eerste helft, waarin ik met min of meer mijn typeploeg speelde.”

“Na rust toch een behoorlijk verschil in kwaliteit. We waren niet balvast genoeg meer. Ik wil zo snel mogelijk de match opnieuw bekijken om te zien hoe we opbouwden en druk zetten. We mogen ook niet vergeten dat we na rust speelden met jongens die nog niet vaak een kans kregen of uit lange revalidatie komen. Niet evident. Zoiets heeft tijd nodig. Nu gaan we proberen de juiste conclusies te trekken en daar verder op te bouwen. Stap voor stap de manier van voetballen die wij willen brengen, aanleren. Ik ben absoluut niet in paniek omdat we deze match nu verloren. Dat we goed kunnen voetballen is duidelijk, alleen moeten we de kansen die we krijgen, afmaken en aan de overkant de doelkansen en doelpunten verhinderen. Maar als ik kijk naar het aantal dagen dat we nog maar aan het trainen zijn, ben ik best tevreden van wat ik al zag. Je moet eerst kruipen alvorens je kan stappen.”

Maandag 8 januari, deel 2 : " Elke avond individuele gesprekken”

Einde dag drie van de winterstage van Waasland-Beveren. Samen met sportief manager Danny De Maesschalck overlopen we de afgelopen dag. “Het was een vrij rustige dag, op de ochtendtraining na dan. Die oefensessie duurde een dikke twee uur. Seck haakte af, hij had wat last na een trap. Jans heeft hinder aan de voetzool, wat hij wel vaker heeft. Hij neemt medicatie en sluit morgen of overmorgen normaal weer aan. In de namiddag werd er vooral op tactisch vlak gewerkt, vooral stilstaande fases. ’s Avonds plant onze trainer telkens enkele individuele gesprekken in, zodanig dat hij na deze week toch met iedereen afzonderlijk eens gesproken heeft.”

Morgen oefent Waasland-Beveren in de Pinatar Arena tegen Darmstadt. De aftrap is om 15u30. “Het is de bedoeling dat bij ons elke heft twee verschillende elftallen zullen spelen”, besluit De Maesschalck, “zodat de trainer de meesten eens aan het werk ziet. Seck zal allicht niet in actie komen, Jans ook nog niet. Ook achter Myny’s naam staat nog een vraagteken.”

Maandag 8 januari

Vaststelling: Waasland-Beveren is aan haar beste seizoen ooit bezig. Niet eenvoudig lijkt ons om dan als beginnend hoofdcoach even goed te doen, toch? We legden de stelling voor aan kersvers hoofdtrainer Sven Vermant.

"Ik zie dat anders. Ik wil proberen het huidige verder te zetten en indien mogelijk nog beter te doen", vertelt hij ons. "Dat moet altijd de motivatie zijn. Hoe ik het zie is om het maximale uit de spelers en de ploeg te halen. Of het goed was of niet ervoor, verandert daar niks aan. Het is positief dat hier iets staat waar ik op kan verder bouwen. Welke accenten ik zelf wil leggen? Er zijn er zoveel. Het belangrijkste voor mij is dat de spelers zo goed mogelijk snappen hoe ik naar voetbal kijk. Hoe beter en sneller ik kan duidelijk maken hoe ik voetbal zie en hoe beter dat zij het allemaal tegelijk snappen, hoe minder ik moet roepen wat er moet gebeuren. Als je dominant willen voetballen vanuit balbezit en dat ook in balverlies willen doen, een visie noemt, loopt die inderdaad wat gelijk met die van Philippe (Clement, red), ja. Maar dan zijn er veel coaches waarbij je dicht aanleunt. Welk systeem ik speel? Een systeem is relatief. Het gaat bij mij om animatie en daardoor de tegenstander te doen twijfelen. Het klinkt simpel, maar dat is het niet. Voetbal is een keuzesport. Het komt er op aan om constant de juiste keuze maken om de tegenstander te verschalken."

Maandagochtend stond er een pittige veldtraining op het programma in Pinatar. Té pittig? Feit is dat zowel Ibrahima Seck, Laurent Jans als Olivier Myny vroegtijdig naar de kant moesten. Afwachten of ze vanmiddag (als er vooral op stilstaande fases zal getraind worden) rust krijgen.

Zondag 7 januari

Stevige eerste volledige stagedag voor Waasland-Beveren vandaag, met een redelijk lastige oefensessie in de voormiddag na een deugddoende nachtrust. Nieuwe trainer Sven Vermant zit ongelofelijk kort op de jongens. Streng waar nodig, maar ook opvallend vaak met een kwinkslag of een vaderlijke aai over de bol. Na de lunch trokken de Waaslanders de gym in, voor een halfuur krachttraining en een halfuur spinning.

Morgen staat er opnieuw een ‘gewone’ trainingsdag op het programma, dinsdag oefent Waasland-Beveren tegen het Duitse Darmstadt. Goed mogelijk dat Floriano Vanzo (foto) dan de eerste speelminuten in meer dan een jaar zal maken. De middenvelder was immers twee keer bijna een half jaar out met telkens een afgescheurde kruisband. “Ik ben ondertussen helemaal klaar om opnieuw te spelen”, vertelde hij ons. "Of dat nu al zal zijn, weet alleen de coach. Ik kan echter niet wachten om weer een wedstrijd te spelen."

Zaterdag 6 januari

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Een eerste training startte om 16 uur en pas toen het donker werd, rond 18u30, zat die erop. Het tempo en de focus van de groep zat meteen goed. Boljevic was de enige die niet meetrainde, hij had buikkrampen. Normaal sluit hij morgen weer aan. Op de foto’s ziet u ondermeer kersvers trainer Sven Vermant (in gepersonaliseerde uitrusting meteen) en kapitein Ibrahima Seck.

Het programma van de eerste dag:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

