STAGEDAGBOEK WAASLAND-BEVEREN: spinning op pompende beats Michaël Vergauwen

18u37 1

Z• Waasland-Beveren is van 6 tot 13 januari op stage in Pinatar

Michaël Vergauwen

Zondag 7 januari

Na de middag stond er bij Waasland-Beveren een indoortraining op het programma. Zo werd er op pompende beats stevig gezweet op de spinningfiets.

Zaterdag 6 januari

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Een eerste training startte om 16 uur en pas toen het donker werd, rond 18u30, zat die erop. Het tempo en de focus van de groep zat meteen goed. Boljevic was de enige die niet meetrainde, hij had buikkrampen. Normaal sluit hij morgen weer aan. Op de foto’s ziet u ondermeer kersvers trainer Sven Vermant (in gepersonaliseerde uitrusting meteen) en kapitein Ibrahima Seck.

Het programma van de eerste dag:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

