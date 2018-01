STAGEDAGBOEK WAASLAND-BEVEREN: "Voetbal is een keuzesport" Michaël Vergauwen

• Waasland-Beveren is van 6 tot 13 januari op stage in Pinatar

Michaël Vergauwen

Maandag 8 januari

Vaststelling: Waasland-Beveren is aan haar beste seizoen ooit bezig. Niet eenvoudig lijkt ons om dan als beginnend hoofdcoach even goed te doen, toch? We legden de stelling voor aan kersvers hoofdtrainer Sven Vermant.

"Ik zie dat anders. Ik wil proberen het huidige verder te zetten en indien mogelijk nog beter te doen", vertelt hij ons. "Dat moet altijd de motivatie zijn. Hoe ik het zie is om het maximale uit de spelers en de ploeg te halen. Of het goed was of niet ervoor, verandert daar niks aan. Het is positief dat hier iets staat waar ik op kan verder bouwen. Welke accenten ik zelf wil leggen? Er zijn er zoveel. Het belangrijkste voor mij is dat de spelers zo goed mogelijk snappen hoe ik naar voetbal kijk. Hoe beter en sneller ik kan duidelijk maken hoe ik voetbal zie en hoe beter dat zij het allemaal tegelijk snappen, hoe minder ik moet roepen wat er moet gebeuren. Als je dominant willen voetballen vanuit balbezit en dat ook in balverlies willen doen, een visie noemt, loopt die inderdaad wat gelijk met die van Philippe (Clement, red), ja. Maar dan zijn er veel coaches waarbij je dicht aanleunt. Welk systeem ik speel? Een systeem is relatief. Het gaat bij mij om animatie en daardoor de tegenstander te doen twijfelen. Het klinkt simpel, maar dat is het niet. Voetbal is een keuzesport. Het komt er op aan om constant de juiste keuze maken om de tegenstander te verschalken."

Maandagochtend stond er een pittige veldtraining op het programma in Pinatar. Té pittig? Feit is dat zowel Ibrahima Seck, Laurent Jans als Olivier Myny vroegtijdig naar de kant moesten. Afwachten of ze vanmiddag (als er vooral op stilstaande fases zal getraind worden) rust krijgen.

Zondag 7 januari

Stevige eerste volledige stagedag voor Waasland-Beveren vandaag, met een redelijk lastige oefensessie in de voormiddag na een deugddoende nachtrust. Nieuwe trainer Sven Vermant zit ongelofelijk kort op de jongens. Streng waar nodig, maar ook opvallend vaak met een kwinkslag of een vaderlijke aai over de bol. Na de lunch trokken de Waaslanders de gym in, voor een halfuur krachttraining en een halfuur spinning.

Morgen staat er opnieuw een ‘gewone’ trainingsdag op het programma, dinsdag oefent Waasland-Beveren tegen het Duitse Darmstadt. Goed mogelijk dat Floriano Vanzo (foto) dan de eerste speelminuten in meer dan een jaar zal maken. De middenvelder was immers twee keer bijna een half jaar out met telkens een afgescheurde kruisband. “Ik ben ondertussen helemaal klaar om opnieuw te spelen”, vertelde hij ons. "Of dat nu al zal zijn, weet alleen de coach. Ik kan echter niet wachten om weer een wedstrijd te spelen."

Zaterdag 6 januari

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Een eerste training startte om 16 uur en pas toen het donker werd, rond 18u30, zat die erop. Het tempo en de focus van de groep zat meteen goed. Boljevic was de enige die niet meetrainde, hij had buikkrampen. Normaal sluit hij morgen weer aan. Op de foto’s ziet u ondermeer kersvers trainer Sven Vermant (in gepersonaliseerde uitrusting meteen) en kapitein Ibrahima Seck.

Het programma van de eerste dag:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

