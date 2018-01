STAGEDAGBOEK WAASLAND-BEVEREN: de kwinkslag of vaderlijke aai over de bol van Vermant Michaël Vergauwen

22u58 1

• Waasland-Beveren is van 6 tot 13 januari op stage in Pinatar

Michaël Vergauwen

Zondag 7 januari

Stevige eerste volledige stagedag voor Waasland-Beveren vandaag, met een redelijk lastige oefensessie in de voormiddag na een deugddoende nachtrust. Nieuwe trainer Sven Vermant zit ongelofelijk kort op de jongens. Streng waar nodig, maar ook opvallend vaak met een kwinkslag of een vaderlijke aai over de bol. Na de lunch trokken de Waaslanders de gym in, voor een halfuur krachttraining en een halfuur spinning.

Morgen staat er opnieuw een ‘gewone’ trainingsdag op het programma, dinsdag oefent Waasland-Beveren tegen het Duitse Darmstadt. Goed mogelijk dat Floriano Vanzo (foto) dan de eerste speelminuten in meer dan een jaar zal maken. De middenvelder was immers twee keer bijna een half jaar out met telkens een afgescheurde kruisband. “Ik ben ondertussen helemaal klaar om opnieuw te spelen”, vertelde hij ons. "Of dat nu al zal zijn, weet alleen de coach. Ik kan echter niet wachten om weer een wedstrijd te spelen."

Michaël Vergauwen Vanzo bij onze man ter plaatse.

Zaterdag 6 januari

In alle vroegte vertrok ook Waasland-Beveren vanochtend op oefenkamp. Vanuit luchthaven Deurne ging het richting San Pedro Del Pinatar. Een eerste training startte om 16 uur en pas toen het donker werd, rond 18u30, zat die erop. Het tempo en de focus van de groep zat meteen goed. Boljevic was de enige die niet meetrainde, hij had buikkrampen. Normaal sluit hij morgen weer aan. Op de foto’s ziet u ondermeer kersvers trainer Sven Vermant (in gepersonaliseerde uitrusting meteen) en kapitein Ibrahima Seck.

Het programma van de eerste dag:

4u15 op club

4u30 vertrek

6u30 opstijgen

9u15 in Murcia

10u30 in hotel

12u30 lunch

16u training

20u diner

Michaël Vergauwen

Michaël Vergauwen

RV

Michaël Vergauwen Ibrahima Seck.