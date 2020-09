SK Beveren viert 85-jarig bestaan met uniek ‘DRINK MELK’-retroshirt Redactie

06 september 2020

11u39 2 SK Beveren SK Beveren viert dit jaar hun 85ste verjaardag en dat wilde de club niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De afgelopen weken waren op de sociale media van de club al heel wat gelukwensen te zien. Opvallend detail: er werd door clubcoryfeeën niet getoost met een glas champagne, maar met een glas melk. En dat heeft z'n reden.



Bekende ex-spelers van de club - zoals Kristof Lardenoit, Gill Swerts en Bob Stevens - stuurden al hun gelukswensen met een glas melk in de hand. Het is een verwijzing naar het legendarische retroshirt uit het seizoen 1983-1984. Waarom precies dat seizoen? Wel, omdat de Wase club - toen nog KSK Beveren - in dat seizoen kampioen speelde. Op initiatief van Codecrea en Swissconfort - shirtsponsor sinds dag één - zal SK Beveren in de resterende thuiswedstrijden in de retroshirts uit dat seizoen aantreden. De club komt vandaag uit in tweede provinciale.

Heinz Schönberger, die deel uitmaakte van de kampioenenploeg, toont in het aankondigingsfilmpje met trots het retroshirt.

