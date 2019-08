Schryvers (W.-Beveren) draagt rugzak mee: moeder van belofteninternational vecht tegen kanker, vader herstelt na een hersenbloeding MVS

17 augustus 2019

08u00 0 Waasland-Beveren Jur Schryvers. 22-jarige belofteninternational van Waasland-Beveren. Niet de bekendste naam, maar het jeugdproduct van Club Brugge draait toch al z’n derde seizoen mee op het hoogste niveau. Goed mogelijk dat hij na dit weekend als enige speler van W-B elke minuut zal gespeeld hebben. En da’s allesbehalve evident.

Schryvers heeft er namelijk, op z’n zachtst gezegd, turbulente weken, maanden, ja, jaren op­zitten. “Twee jaar geleden werd er bij m’n papa prostaatkanker vastgesteld. Gelukkig waren ze er snel bij en loste een operatie het probleem op. Al bleef het niet simpel: een volwassen man die terug moet leren plassen: niet evident. Een jaar geleden werd dan, bij toeval via een ­vrijblijvend onderzoek, borstkanker ontdekt bij m’n mama. Gelukkig ook in een vrij vroeg stadium. Een operatie en bestralingen volstonden.”

Kabeltjes en buisjes

“Begin deze zomer waren die ­behandelingen net afgerond, toen, een goeie maand geleden, mijn vader een hersenbloeding kreeg. Hij heeft veel geluk gehad zeggen ze. ’t Was schrikken toen ik hem in het ziekenhuis zag. Overal kabeltjes, buisjes en ­infusen. Zoals in de films. Heftig. Na een week intensieve, een paar dagen op de stroke-unit en drie weken op de dienst Neurologie van AZ Monica, mocht hij naar het revalidatiecentrum. Om weer te leren stappen en praten. Daar kreeg hij vorige week echter plots hoge koorts: een zware longontsteking. Een gevaarlijke complicatie: hij heeft bloedklonters in zijn linkerlong, waar hij bloedverdunners voor moet pakken. Maar die zijn weer allesbehalve goed voor z’n hersenbloeding. Allesbehalve een ideale combo.”

“Weet je, ik ben blij dat ik elke dag kan voetballen. Het ­verzet mijn zinnen. Het lastigste? Het gebrek aan zekerheid. Wat komt er goed, wat niet? De toekomst is heel onduidelijk. Voor mij, maar ook voor mijn mama natuurlijk en m’n twee broers Ties en Kobe, die nog thuis wonen. Gelukkig hebben we erg veel aan elkaar. We zijn door alles wat er gebeurd is ­alleen maar een hechter gezin geworden.”

Jur Schryvers, 22 pas, maar al een hele rugzak met zich mee. Voor de rest is hij gewoon een wielerfan zoals u en ik die het liefst van al heel de wereld wil zien na z’n carrière. Met mama en papa liefst toch niet te ver weg.