Roef: 15 uur vast, halfuurtje ondervraagd: “Natuurlijk was hij aangeslagen” MVS

12 oktober 2018

11u13 0 Waasland-Beveren Dik 15 uur was Davy Roef gisteren beschikbaar voor het gerecht, amper een halfuurtje werd hij verhoord. Gisteravond was hij weer een vrij man. Martijn De Jonge, woordvoerder van Waasland-Beveren geeft ons uitleg. “Natúúrlijk heeft dit indruk gemaakt op Davy. Hoe zou je zelf zijn?”

Roef zelf stond vanmorgen weer gewoon op het trainingsveld van Waasland-Beveren. Iets zeggen wou hij niet. Mag hij niet.

“In het belang van het onderzoek mag Davy geen verklaringen afleggen”, lichtte De Jonge ons toe. “Wat ik kan zeggen is dat Davy gisterochtend -ongeboeid- is meegenomen rond acht uur ’s morgens. ’s Avonds iets na elven was hij weer vrij. Zonder voorwaarden, Davy wordt nergens van beschuldigd. Hij werd gehoord als getuige. Natuurlijk was hij behoorlijk aangeslagen en geschrokken. Niet meer dan menselijk denk ik. Hoe zou je zelf zijn als er plots verschillende politieagenten ’s morgens aan je deur staan? Davy had en heeft echter niks te verbergen en ik ben er dus zeker van dat hier niets van zal blijven hangen bij hem. Hij is ondertussen mentaal zo sterk dat ik er van overtuigd ben dat dit allesbehalve een invloed zal hebben op hem als persoon, noch op zijn sportieve prestaties”, aldus De Jonge.