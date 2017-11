Philippe Clement zondag weer in 'zijn' Brugge: "Winnen zou gigantische stunt zijn" Michaël Vergauwen

15u45 0 Photo News Waasland-Beveren Jan Breydel, zondagavond, 18 uur. Thuiscoach Ivan Leko en bezoekende trainer Philippe Clement wensen elkaar succes. Blauw-zwarter kan een handdruk niet zijn. En toch. Clement wil maar één ding: met Waasland-Beveren Club Brugge thuis haar eerste competitienederlaag in 36 matchen aansmeren. “Maar Club staat los op kop, verloor thuis nog geen punt en scoorde het op één na meeste doelpunten (knipoog). Dat zegt alles”, klinkt het.

“Elke ploeg die nu gaat winnen op Club, stunt. Voor ons zou het een gigantische stunt zijn.” Het is niet omdat Waasland-Beveren nooit beter speelde, in de top zes staat en het meeste doelpunten van alle teams scoorde, dat Philippe Clement gaat zweven. Integendeel. Zijn team hoeft niet in de rol van underdog te kruipen, zijn team ís de underdog.

"Ze verloren thuis nog geen punt dit seizoen. Het is twee jaar geleden dat ze in eigen stadion nog verloren. Ze staan een straat voor. Dat zegt alles”, klinkt hij. “Iedereen van mijn jongens, alle 14, zullen top moeten zijn om hun voet naast die van Club te kunnen zetten. Heel wat spelers zullen 90 minuten lang boven zichzelf moeten uitstijgen. Dat is mogelijk, ja. Op dat gebied was de match tegen Anderlecht eerder dit seizoen een referentiepartij. We verloren wel, maar de manier waarop sprak boekdelen. En als het tegen Anderlecht kan, waarom dan niet tegen Club, met die nuance dat Club een stap verder staat.”

Clement bracht van de 25 jaar dat hij in het profvoetbal zit, er 16 door in Jan Breydel. “Een heel grote periode in mijn leven, waar ik heel veel meemaakte. Mooie momenten, ook mindere momenten. Maar dat verleden maakt het alleen maar leuk voor zondag denk ik, langs beide zijden. Ik kom thuis zondag, maar ik voel me ondertussen ook prima thuis op de Freethiel. Ik zie het zondag als een wedstrijd tegen een broer of zus. Dat gevoel. Je hebt een sterke band en wederzijds respect, maar je wil ook kost wat kost winnen.”

“Ik verwacht dat de Club-supporter me positief zal onthalen. Voor de match dan toch. Erna zal afhankelijk zijn van het resultaat”, lacht hij. “Weet je, ik ben van een generatie van spelers die heel vaak naar supportersavonden ging. Overal ten lande, zelfs in Wallonië. Ik leerde heel veel mensen kennen. De echte fans. Ik kijk er echt naar uit om hen terug te zien.”

Winnen is dus gelijk aan stunten voor Waasland-Beveren zondag. Dat luidt geen twijfel, aldus Clement. “Ik illustreer. Boljevic speelde nooit eerder tien matchen na elkaar. Thelin speelde twee jaar amper. Ampomah z’n teller stond op twee matchen in play-off II. Angban, Roef: nog nooit speelden ze zo snel zo vaak. Al mijn andere spelers stonden nog nooit in de top zes. Om maar te zeggen. Iedereen bouwt ervaring op en leert uit zijn fouten.

Ik ben heel benieuwd of we een volgende stap kunnen zetten. De interlandbreak heeft mijn team deugd gedaan. Morioka kreeg minuten bij Japan, voelde dat hij dat niveau aankan. Thelin kwalificeerde zich voor het WK, Laurent (Jans, red) moest gelukkig niet spelen en is daardoor weer helemaal fit. En Nana (Ampomah, red) kreeg zijn eerste minuten ooit bij Ghana (hij kreeg bovendien de beste score van alle spelers, zie foto, red). Al was het wel even paniek toen we zagen dat hij na 40 minuten vervangen moest worden. Gelukkig kregen we al snel een heel grappige foto van hem waarop we een gigantische pleister op z’n gezicht zagen. Hilarisch. Gelukkig was het allemaal niks ergs.”

