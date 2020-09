Overname is een feit: Waasland-Beveren komt in steenrijke handen van Amerikaanse holding MVS

10 september 2020

04u00 0 Waasland-Beveren Iets met een kogel en een kerk. Waasland-Beveren komt eerstdaags in Amerikaanse handen. Steenrijke handen.

De overnemer is namelijk Bolt Football Holdings, een bedrijf dat geleid wordt door het Amerikaanse trio David S. Blitzer, Jahm Najafi en Jeffrey S. Mooraad. Blitzer, een miljardair, is niet van de minsten. Hij is namelijk ook mede-eigenaar van Premier League-club Crystal Palace, NBA-team Philadelphia 76ers en ijshockeyteam New Jersey Devils. De laatste twee participeren via MSP Sports Capital, een New Yorkse holding. Najafi is ook mede-eigenaar van NBA-team Phoenix Suns.

Al het papierwerk is geregeld, eerstdaags komen alle partijen naar buiten met de officiële bevestiging. Het Vlaamse managementteam (waaronder voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs) blijven aan boord, om te waken over de eigenheid van de club.

In de marge kunnen we ook nog melden dat Max Caufriez (23) vandaag officieel naar STVV trekt. Sint-Truiden legt ruim 1 miljoen euro neer voor de centrale verdediger.