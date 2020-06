Ook fans van Waasland-Beveren stappen naar Belgische Mededingingsautoriteit Redactie

03 juni 2020

20u51 0 Waasland-Beveren Nog een extra partij in het juridisch offensief van Waasland-Beveren. Na een Nog een extra partij in het juridisch offensief van Waasland-Beveren. Na een aandeelhouder stapt nu ook de supportersfederatie van de Oost-Vlaamse club naar de Belgische Mededingingsautoriteit. Waasland-Beveren zelf bevestigde eerder al dat het naar het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS) stapt om de degradatie aan te vechten.

“Langs deze weg willen we jullie informeren dat we vanuit de Supportersfederatie ook een verzoekschrift hebben neergelegd bij de Belgische Mededingingsautoriteit”, klinkt het bij de Waasland-Beveren-supportersfederatie. “Het mag duidelijk zijn: we laten onze club niet zomaar slachtofferen zonder verdere stappen te ondernemen. We zullen strijden zoals alleen Leeuwen dat kunnen!”

“Op geen enkele manier kunnen we het machtsmisbruik van de Pro League en de Belgische voetbalbond laten passeren. Iedereen heeft de laatste weken via de pers kunnen vernemen hoe de beslissing tot het beëindigen van de competitie tot stand is gekomen. De ‘dubbele petten’, de financiële chantage, het negeren van eerdere precedenten, de protectionistische manier van werken,... Allemaal in strijd met hoe het er normaal in een vrije markt dient aan toe te gaan. Voor ons als supporters komt daarbovenop dat dit alles in strijd is met de ethische basis van de sport.”

De Belgische Mededigingsautoriteit waakt over de eerlijke concurrentieregels in of tussen organisaties. Zij kan overtreders behalve financiële boetes ook voorlopige maatregelen opleggen. Over dat laatste is het de aandeelhouder van Waasland-Beveren en de supportersfederatie te doen: zij zien de beslissing van 15 mei als een inbreuk tegen de mededingingsregels waardoor ze veel schade lijden.

Lees ook:

Nieuwe bom: vier klachten over machtsmisbruik in Pro League, Antwerp lanceert aanval op Mehdi Bayat (+)

Advocaat W.-Beveren over waarom club niet zelf klacht indiende bij mededingingsautoriteit: “Club zou financieel gesanctioneerd worden”