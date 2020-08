OEFENMATCHEN. Club klopt Luxemburgers dankzij hattrick Krmencik - W.-Beveren verliest van Knokke en ziet doelman Pirard uitvallen Luc Verweirder

04 augustus 2020

21u41 1 W.-Beveren Club Brugge heeft dinsdag zijn laatste oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Union Titus Pétange met 3-0 gewonnen. De landskampioen speelde met een mix van vaste waarden en reservespelers, Michael Krmencik maakte voor rust een loepzuivere hattrick.

De doelpunten van de 27-jarige Tsjech vielen na 5, 15 en 37 minuten. Krmencik maakte eerder nog geen veldgoals voor blauw-zwart, hij scoorde alleen een keer vanop de stip. Na de pauze controleerden de Bruggelingen de wedstrijd uit en waren er niet veel kansen meer.

Emmanuel Dennis, die de laatste weken ontbrak bij Club, maakte de eerste helft vol. Tevoren hielden blessures en transferkoorts hem langs de kant. De kampioen opent zaterdag de Jupiler Pro League tegen Charleroi.

CLUB BRUGGE: Horvath, Kossounou, Voet, Fuakala, Schrijvers (64' Appiah), Rits (75' Asoma), Van den Keybus, Engels (62' Ochieng), Krmencik, Okereke (74' Sandra) en Dennis (45' Aelterman).

Waasland-Beveren verliest van Knokke, Pirard valt geblesseerd uit

Waasland-Beveren heeft zijn lange behoudsstrijd in 1A voor de groene tafel gewonnen, maar staat ongetwijfeld voor een nieuw titanengevecht. Ook de vierde oefenwedstrijd verloor geel-blauw, in eigen Freethiel, van Royal Knokke FC uit de West-Vlaamse eerste nationale. En bovendien moest doelman Pirard geblesseerd afgevoerd worden.

Vijf dagen voor de openingsmatch van de competitie op het veld van KV Kortrijk laste Waasland-Beveren nog een laatste oefenwedstrijd in. Voor coach Hayen een gelegenheid om zowat al zijn pionnen nog een keertje ritme te laten opdoen. Enkel Foulon, Sula, Reyners, De Mey, de afwezige Gamboa en de geblesseerde Wiegel stonden niet op het scheidsrechtersblad.

Bij de rust verving Hayen zijn tien veldspelers, wat hij halfweg de eerste helft reeds noodgedwongen met zijn doelman had moeten doen. Hoe ernstig de blessure is die Lucas Pirard opliep, moet de komende dagen duidelijk worden. In ieder geval zit Hayen meteen met een groot probleem opgescheept, want een derde doelman heeft hij in zijn A-kern niet. Een even groot probleem voor de Beverse coach is de onmondigheid van zijn spitsen. Ondanks een duidelijk overwicht en heel wat kansen, stond Waasland-Beveren aan de rust immers op achterstand tegen de West-Vlamingen. Simon Savaete, ooit opgeleid bij Club Brugge, zorgde voor het enige doelpunt van de eerste helft.

In het Knokse doel onderscheidde Justin Verlinden, zoon van Dany, zich herhaaldelijk. Hij kreeg speelgelegenheid omdat titularis Sven Dhoest eerder de hele oefenpartij tegen Club Brugge had mogen spelen. Verlinden hield pogingen van Bizimana, tweemaal Koita en een kopbal van Vukotic uit zijn doel en werd door de lat bijgestaan op een kopstoot van Milosevic, die eerder een doelpunt voor buitenspel zag afgevlagd worden. Na rust keerde Verlinden ook pogingen van Van de Wiel, Efford en Jubitana.

Nadat een vrijschop van Kobayashi tegen de verkeerde kant van de paal belandde, kreeg Waasland-Beveren een tweede opdoffer. De Kuyffer kopte een voorzet mooi voorbij Gabriel: 0-2.

W. BEVEREN: 1e helft : Pirard (24' Gabriel); Schoonbaert, Caufriez, Vukotic, Vukcevic ; Bizimana, Heymans ; Albanese, Verreth, Koita ; Milosevic. 2e helft: Gabriel ; Van de Wiel, Knollenburg, Wuytens, Pejcic ; Schryvers, Jubitana; Mertens, Kobayashi, Ben Omar; Efford.

DOELPUNTEN: 29' Savaete (0-1), 84' De Kuyffer (0-2)

